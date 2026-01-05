Nowy smartwatch zapomnianej marki. Jest inny, ale to jego zaleta

Choć marka Pebble nigdy nie weszła do mainsteramu, to przed laty mimo wszystko cieszyła się całkiem dużą rozpoznawalnością. W 2025 roku powróciła na rynek i na początku 2026 roku zaprezentowała kolejny smartwatch. Jest inny niż większość smart zegarków, ale może to być jego wielką zaletą.

Smartwatch Pebble Round 2 wyróżnia się na tle innych zegarków

Po kilku latach przerwy w marcu 2025 roku marka Pebble zaprezentowała smartwatch Pebble Core 2 Duo i Pebble Core Time 2, a w grudniu 2025 roku zadebiutował Pebble Index 01, czyli pierścień z mikrofonem. Na początku 2026 roku do oferty dołączył kolejny smartwatch Pebble Round 2, który sam producent określa „najbardziej stylowym Pebble w historii”.

Wyróżnia się on okrągłym, dotykowym wyświetlaczem e-paper o średnicy 1,3 cala i rozdzielczości 260×260 pikseli (283 ppi), który otacza wąska ramka – producent mocno to podkreśla. I nie bez powodu, ponieważ warto tutaj przypomnieć, iż nawet sam Eric Migicovsky w przeszłości przyznał, że Pebble Time z 2015 roku miał „cholernie wielkie” ramki.

Pebble Round 2 (źródło: Pebble)

Dzięki zastosowaniu ekranu e-paper „czas pracy jest liczony w tygodniach” – konkretniej producent deklaruje do 2 tygodni działania po naładowaniu akumulatora do pełna. Co warto podkreślić: wyświetlacz jest stale aktywny, ale z uwagi na swoją charakterystykę odbija, a nie emituje światło, co pozwala osiągnąć tak długi czas pracy.

Ponadto smartwatch Pebble Round 2 pracuje pod kontrolą otwartoźródłowego systemu PebbleOS, który daje dostęp do również otwartoźródłowego sklepu z aplikacjami, gdzie można znaleźć ponad 15 tysięcy aplikacji i tarcz. Opcjonalnie można skorzystać też na własną rękę z SDK.

Funkcjonalność jest jednak mocno ograniczona – sam producent otwarcie mówi, że smartwatch Pebble Round 2 policzy kroki i jest w stanie monitorować sen, ale nie jest zegarkiem do śledzenia aktywności sportowej ani ćwiczeń fitnessowych. Do dyspozycji są też dwa mikrofony, na przykład do wydawania poleceń agentom AI i dyktowania wiadomości (aktualnie tylko na smartfonach z Androidem; na iPhone’ach w UE wkrótce).

Pebble Round 2 nie jest bardzo tani, ale też nie bardzo drogi

Ograniczona funkcjonalność może być dla niektórych dyskwalifikująca, natomiast dla innych z pewnością będzie wystarczająca, szczególnie dla entuzjastów takich „oryginałów”. Cenę tego zegarka ustalono na 199 dolarów, co jest równowartością około 720 złotych. Wysyłka do Polski jest możliwa i kosztuje 10 dolarów (~36 złotych). Realizacja zamówień rozpocznie się w maju 2026 roku.

Pebble Round 2 jest dostępny w czterech wersjach: matowa czerń z 20 mm paskiem, szczotkowane srebro z 14 lub 20 mm paskiem i polerowane różowe złoto z 14 mm paskiem. Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej, a całość ma grubość 8,1 mm i jest wodoodporna do 30 metrów.