pebble round 2 smartwatch
Pebble Round 2 (źródło: Pebble)
Wearable

Nowy smartwatch zapomnianej marki. Jest inny, ale to jego zaleta

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Nowy smartwatch zapomnianej marki. Jest inny, ale to jego zaleta

Choć marka Pebble nigdy nie weszła do mainsteramu, to przed laty mimo wszystko cieszyła się całkiem dużą rozpoznawalnością. W 2025 roku powróciła na rynek i na początku 2026 roku zaprezentowała kolejny smartwatch. Jest inny niż większość smart zegarków, ale może to być jego wielką zaletą.

Smartwatch Pebble Round 2 wyróżnia się na tle innych zegarków

Po kilku latach przerwy w marcu 2025 roku marka Pebble zaprezentowała smartwatch Pebble Core 2 Duo i Pebble Core Time 2, a w grudniu 2025 roku zadebiutował Pebble Index 01, czyli pierścień z mikrofonem. Na początku 2026 roku do oferty dołączył kolejny smartwatch Pebble Round 2, który sam producent określa „najbardziej stylowym Pebble w historii”.

Wyróżnia się on okrągłym, dotykowym wyświetlaczem e-paper o średnicy 1,3 cala i rozdzielczości 260×260 pikseli (283 ppi), który otacza wąska ramka – producent mocno to podkreśla. I nie bez powodu, ponieważ warto tutaj przypomnieć, iż nawet sam Eric Migicovsky w przeszłości przyznał, że Pebble Time z 2015 roku miał „cholernie wielkie” ramki.

pebble round 2 smartwatch
Pebble Round 2 (źródło: Pebble)

Dzięki zastosowaniu ekranu e-paper „czas pracy jest liczony w tygodniach” – konkretniej producent deklaruje do 2 tygodni działania po naładowaniu akumulatora do pełna. Co warto podkreślić: wyświetlacz jest stale aktywny, ale z uwagi na swoją charakterystykę odbija, a nie emituje światło, co pozwala osiągnąć tak długi czas pracy.

Ponadto smartwatch Pebble Round 2 pracuje pod kontrolą otwartoźródłowego systemu PebbleOS, który daje dostęp do również otwartoźródłowego sklepu z aplikacjami, gdzie można znaleźć ponad 15 tysięcy aplikacji i tarcz. Opcjonalnie można skorzystać też na własną rękę z SDK.

Funkcjonalność jest jednak mocno ograniczona – sam producent otwarcie mówi, że smartwatch Pebble Round 2 policzy kroki i jest w stanie monitorować sen, ale nie jest zegarkiem do śledzenia aktywności sportowej ani ćwiczeń fitnessowych. Do dyspozycji są też dwa mikrofony, na przykład do wydawania poleceń agentom AI i dyktowania wiadomości (aktualnie tylko na smartfonach z Androidem; na iPhone’ach w UE wkrótce).

Pebble Round 2 nie jest bardzo tani, ale też nie bardzo drogi

Ograniczona funkcjonalność może być dla niektórych dyskwalifikująca, natomiast dla innych z pewnością będzie wystarczająca, szczególnie dla entuzjastów takich „oryginałów”. Cenę tego zegarka ustalono na 199 dolarów, co jest równowartością około 720 złotych. Wysyłka do Polski jest możliwa i kosztuje 10 dolarów (~36 złotych). Realizacja zamówień rozpocznie się w maju 2026 roku.

Pebble Round 2 jest dostępny w czterech wersjach: matowa czerń z 20 mm paskiem, szczotkowane srebro z 14 lub 20 mm paskiem i polerowane różowe złoto z 14 mm paskiem. Rama wykonana jest ze stali nierdzewnej, a całość ma grubość 8,1 mm i jest wodoodporna do 30 metrów.

Zobacz również

Obserwuj nas