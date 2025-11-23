Dobry smartwatch może być nie tylko estetyczną biżuterią, ale też praktycznym urządzeniem, z którym łatwiej będzie Ci trzymać rękę na pulsie i ograniczyć konieczność sięgania po telefon. Umożliwi Ci również monitorowanie zdrowia, kondycji, aktywności i snu. Oto ranking tanich smartwatchy, w którym polecam najlepsze modele w cenach, które powinny okazać się akceptowalne dla większości z nas.

Dobry, tani smartwatch – ten ranking zawiera tylko takie modele

W rankingu znajdziesz najlepsze smartwatche za nieduże pieniądze. Polecam konkretnie 9 urządzeń, które obecnie kosztują nie więcej niż 700 złotych – większość mieści się poniżej progu 500 złotych, a część możesz kupić nawet za połowę tej kwoty.

Tworząc ten ranking miałem na celu nie tylko wskazanie konkretnych modeli, ale też pokazanie Ci, na co możesz liczyć, dysponując takim lub innym budżetem. Dlatego poszczególne urządzenia ułożyłem w kolejności od najtańszego do najdroższego – dzięki temu wyraźnie widać, co zyskujesz, wydając więcej pieniędzy i samodzielnie możesz zdecydować, czy jest to tego warte, czy też nie. Oto zestawienie…

Jaki tani smartwatch? Ranking 2025:

Redmi Watch 5 Active – najlepszy smartwatch do 150 złotych

– najlepszy smartwatch do 150 złotych Realme Watch 5 – dobry i tani smartwatch z GPS i mocną baterią

– dobry i tani smartwatch z GPS i mocną baterią Amazfit Bip 6 – dobry smartwatch do 300 złotych

– dobry smartwatch do 300 złotych CMF Watch 3 Pro – tani smartwatch dla minimalistów

– tani smartwatch dla minimalistów Hammer Watch 2 – solidny smartwatch do 500 złotych

– solidny smartwatch do 500 złotych Amazfit Active 2 Premium – tani smartwatch do biegania (i nie tylko)

– tani smartwatch do biegania (i nie tylko) OnePlus Watch 2R – świetny a tani smartwatch z NFC

– świetny a tani smartwatch z NFC Xiaomi Watch S4 – funkcjonalny smartwatch damski

– funkcjonalny smartwatch damski Huawei Watch Fit 4 – obecnie najlepszy tani smartwatch

Tak jak już wspominałem, poszczególne modele w tym zestawieniu różnią się możliwościami, ale wszystkie łączy wysoka jakość wykonania, płynne działanie, całkiem wiarygodne wskazania narzędzi do monitoringu zdrowia i aktywności oraz oferowanie kompletu podstawowych funkcji. Za te ostatnie rozumiem pomiar pulsu, śledzenie czasu i jakości snu, tryby treningowe oraz wyświetlanie powiadomień z telefonu. Mając to w głowie, przejdźmy do omówienia konkretnych urządzeń. Zatem…

Zaczynamy!

Redmi Watch 5 Active – najlepszy smartwatch do 150 złotych

Ranking otwiera smartwatch Redmi Watch 5 Active. To bardzo tani zegarek, kierowany do osób o nieszczególnie dużych oczekiwaniach. Pomimo niskiej ceny zapewnia jednak wydajne działanie i całkiem szeroką funkcjonalność, a przy tym jest solidnie wykonany. Ma duży, 2-calowy wyświetlacz w kształcie zaokrąglonego prostokąta. Mieści się na nim sporo treści, a interfejs jest naprawdę przyjazny dla użytkownika – zarówno w ujęciu estetycznym, jak i praktycznym.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, można liczyć na podstawowe narzędzia do monitoringu zdrowia i aktywności, a więc pomiar pulsu, natlenienia krwi, stresu, kroków czy spalonych kalorii, a także na dostęp do ponad 140 trybów treningowych. Można mieć pewne wątpliwości, co do precyzji tych wskazań, ale dla osób, które chcą po prostu wiedzieć, czy nie dzieje się nic niepokojącego i mieć dodatkową motywację do ruchu, powinno wystarczyć.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active (fot. Xiaomi)

Poza tym smartwatch oferuje również powiadomienia, prognozę pogody, zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy, wreszcie, możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth. Przysłowiową wisienką na torcie jest natomiast długi czas pracy – dochodzący aż do 18 dni między jednym ładowaniem a kolejnym. Choćby z tego powodu warto się zainteresować właśnie tym modelem.

Najważniejsze cechy smartwatcha Redmi Watch 5 Active:

wyświetlacz: 2 cale, prostokątny, LCD, 320×385 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: nie,

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie,

czas działania: do 18 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 40,4 x 11,4 mm,

waga: ~31 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Realme Watch 5 – dobry i tani smartwatch z GPS i mocną baterią

Trochę droższy Realme Watch 5 stanowi godną rozważenia alternatywę dla wyżej opisanego modelu. Został wyposażony w minimalnie mniejszy wyświetlacz (1,97 cala), ale za to oferuje tryb Always on Display, w którym ekran nigdy do końca nie gaśnie, więc w każdej chwili możesz na przykład sprawdzić aktualną godzinę. Boczny przycisk ma w dodatku formę obrotowej koronki, umożliwiając wygodne i intuicyjne sterowanie bez dotykania wyświetlacza.

Zegarek pozwala korzystać ze wszystkich podstawowych narzędzi do monitorowania zdrowia, aktywności i snu. Co rzadko spotyka się w aż tak tanich modelach, ma na pokładzie moduł GPS, dzięki czemu potrafi śledzić trasę i dostarczać bardziej szczegółowych informacji na temat treningów niezależnie od telefonu. Nie oferuje natomiast płatności zbliżeniowych ani nie obsługuje kart eSIM. Umożliwia jednak prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth.

Przy standardowym użytkowaniu jest w stanie wytrzymać dwa tygodnie na jednym ładowaniu, no chyba że włączymy AoD – wówczas można liczyć na maksymalnie 6 dni pracy. Kuba miał okazję przetestować ten zegarek i skierował wiele pochwał w stronę akumulatora, ale też płynności działania czy funkcjonalności. Jedynym minusem wydaje się brak automatycznej regulacji jasności – niestety, na tej półce cenowej to standard.

Najważniejsze cechy smartwatcha Realme Watch 5:

wyświetlacz: 1,97 cala, prostokątny, AMOLED, 450×390 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / nie,

czas działania: do 14 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 42,5 x 13,2 mm,

waga: ~52 g,

odporność: IP68,

cena i dostępność:

Amazfit Bip 6 – dobry smartwatch do 300 złotych

Amazfit Bip 6 na dobrą sprawę jest bardzo podobny do przed momentem wspominanego smartwatcha Realme. Cechuje go podobna specyfikacja, w tym czas pracy sięgający 14 dni, wbudowany Bluetooth, komplet narzędzi do monitoringu zdrowia i aktywności czy też wyświetlacz o przekątnej 1,97 cala (także z trybem Always on Display). W kontekście tego ostatniego warto jednak wspomnieć o bardzo wysokiej jasności szczytowej (do 2000 nitów), dzięki czemu nawet w pełnym słońcu widoczność jest doskonała. W dodatku możesz liczyć na automatyczną regulację jasności.

Mateusz po testach przyznał mu bardzo wysoką ocenę (8,7/10), a w podsumowaniu napisał, że jeśli spojrzymy na cenę, a następnie na przyzwoite możliwości zbierania danych z aktywności fizycznych, niezły czujnik tętna, dopracowane oprogramowanie, naprawdę dobrą aplikację mobilną, a także na obecność ekranu AMOLED, modemu GPS i długi czas pracy, stwierdzimy, że jest to sprzęt rewelacyjny. Nie spodziewałem się, że za taką kwotę można kupić naprawdę dobry smartwatch.

Wspomniana aplikacja zasługuje – w mojej opinii – na dodatkową wzmiankę. Zepp słynie bowiem z tego, że zawiera mnóstwo przydatnych informacji, a równocześnie prezentuje je w bardzo przystępny sposób. To niezaprzeczalny atut wszystkich zegarków Amazfit i ten model nie jest wyjątkiem (zresztą, w dalszej części przyjrzymy się jeszcze innemu urządzeniu tego producenta).

Najważniejsze cechy smartwatcha Amazfit Bip 6:

wyświetlacz: 1,97 cala, prostokątny, AMOLED, 450×390 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie,

czas działania: do 14 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 40,2 x 10,45 mm,

waga: ~43 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

CMF Watch 3 Pro – tani smartwatch dla minimalistów

W zestawieniu nadszedł czas na pierwszy smartwatch z okrągłym wyświetlaczem, a jest nim mianowicie CMF Watch 3 Pro, który do gustu przypadnie przede wszystkim miłośnikom estetycznego minimalizmu. Jego ekran cechuje się średnicą 1,43 cala, ramka wokół niego jest tak czysta, jak to tylko możliwe, a pasek – całkowicie prosty.

Spośród jego plusów na pewno wypada wymienić: dobry ekran AMOLED z automatyczną regulacją jasności, nienagannie działającą koronkę, lekką i solidną konstrukcję, wbudowany GPS i możliwość prowadzenia rozmów przez Bluetooth, a także przyzwoity czas pracy, dochodzący do 9-10 dni na jednym ładowaniu (a w trybie AoD – o połowę mniej).

CMF Watch 3 Pro to zegarek, który daje zaskakująco dużo za niewielką kwotę. Jeśli szukasz smartwatcha, który dobrze wygląda, działa stabilnie i oferuje uczciwy pakiet funkcji, to propozycja zdecydowanie warta rozważenia – tak napisał o nim Piotrek w recenzji, którą zwieńczył przyznaniem noty 8/10.

Najważniejsze cechy smartwatcha CMF Watch 3 Pro:

wyświetlacz: 1,43 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie,

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 47 x 15 mm,

waga: ~51 g,

odporność: IP68,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja CMF Watch 3 Pro ok. 400 zł Allegro x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Hammer Watch 2 – solidny smartwatch do 500 złotych

Taką samą ocenę (8/10) otrzymał – tym razem od Kasi – zegarek Hammer Watch 2, który może być rozpatrywany jako najlepszy smartwatch do 500 złotych (a przynajmniej jeden z najmodniejszych kandydatów do tego miana). W swojej kategorii cenowej wyróżnia się na plus, odpowiadając szczególnie na potrzeby i preferencje osób aktywnych w terenie. Co to tak właściwie oznacza?

Oddam tu głos Kasi: to zegarek o konkretnej konstrukcji, ale odpłacający się wysoką odpornością. Mający precyzyjny GPS, latarkę z prawdziwego zdarzenia i syrenę alarmową – czyli trzy rzeczy, bez których strach ruszyć się na wyprawę do lasu, w góry czy na biwak. Do tego oczywiście długi czas pracy i czytelny, bardzo dobry ekran AMOLED z Always on Display.

Jeśli chodzi o wspomniany czas pracy, testy wykazały, że da się uzyskać 11 dni na jednym ładowaniu (a z AoD – 5 dni). Okrągły wyświetlacz zegarka cechuje się zaś średnicą 1,5 cala, bardzo wysoką rozdzielczością i przyzwoitą jasnością (na poziomie 600 nitów). Ekran bardzo dobrze reaguje na dotyk, a cały interfejs działa płynnie i jest przejrzysty (i szkoda tylko, że aplikacja na telefon nie dotrzymuje mu kroku).

Najważniejsze cechy smartwatcha Hammer Watch 2:

wyświetlacz: 1,5 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie,

czas działania: do 11 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 47 x 12 mm,

waga: ~32 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Recenzja Hammer Watch 2 ok. 490 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Amazfit Active 2 Premium – tani smartwatch do biegania (i nie tylko)

Obiecywałem powrót do ekosystemu Zepp i czas spełnić tę obietnicę. Kolejną propozycją w zestawieniu jest mianowicie Amazfit Active 2 Premium. To elegancki zegarek, którego konstrukcja została wykonana ze stali nierdzewnej. Dzięki temu równie dobrze można go zabrać na siłownię, jak i na kolację do restauracji. Smartwatch został także wyposażony w 1,32-calowy wyświetlacz AMOLED pokryty szkłem szafirowym.

Najciekawsza jest jednak jego funkcjonalność. Przede wszystkim dlatego, że zegarek ma nie tylko pulsometr i pulsoksymetr, ale też wbudowany GPS oraz moduł NFC umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych Zepp Pay (choć skorzystają z tego wyłącznie klienci mBanku, Banku Millennium oraz banków z grupy BPS – przynajmniej na razie).

Amazfit Active 2 Premium (źródło: Amazfit)

Nie zabrakło też rozbudowanych opcji treningowych i zdrowotnych. Zegarek oferuje ponad 160 trybów sportowych, samodzielnie wykrywa 25 ćwiczeń, zawiera tryb HYROX oraz zapewnia dostęp do szczegółowych analiz aktywności, kondycji i gotowości do kolejnego treningu. Jeśli zaś chodzi o maksymalny czas pracy, sięga on jakichś 10 dni przy standardowym użytkowaniu.

Najważniejsze cechy smartwatcha Amazfit Active 2 Premium:

wyświetlacz: 1,32 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 43,9 x 9,9 mm,

waga: ~32 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

OnePlus Watch 2R – świetny a tani smartwatch z NFC

Jeśli bardziej niż na nadgarstkowym trenerze zależy Ci na jak najbardziej funkcjonalnym smartwatchu, skieruj wzrok na podobnie wyceniony model OnePlus Watch 2R. Wśród jego największych atutów znajduje się spory, bo 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED, który rozświetla się nawet na 1000 nitów, dzięki czemu z powodzeniem można z niego korzystać także w nieco ostrzejszym słońcu.

Niczego nie brakuje mu też pod względem funkcjonalności. Korzystając z niego możesz porozmawiać przez Bluetooth, mieć powiadomienia pod kontrolą, sterować odtwarzaczem muzycznym, jak również dokonywać płatności zbliżeniowych (i to w większości banków działających w naszym kraju). Szkoda tylko, że nie działa ciut dłużej, ale 5 dni to i tak dobry wynik.

OnePlus Watch 2R (źródło: OnePlus)

Oczywiście OnePlus Watch 2R ma na pokładzie też moduł GPS i oferuje zaawansowany monitoring zdrowia oraz aktywności – na co dzień, jak i w ponad setce trybów treningowych. Nie bez znaczenia jest również lekka i wygodna konstrukcja, cechująca się zarazem wysoką wytrzymałością oraz pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68.

Najważniejsze cechy smartwatcha OnePlus Watch 2R:

wyświetlacz: 1,43 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 5 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 47,6 x 12,1 mm,

waga: ~59 g,

odporność: 5 ATM / IP68,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? OnePlus Watch 2R ok. 600 zł Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Xiaomi Watch S4 – funkcjonalny smartwatch damski

Wśród takich uniwersalnych modeli wartą uwagi propozycją jest także Xiaomi Watch S4, szczególnie w wersji 41 mm – wyposażonej w wyświetlacz o przekątnej 1,32 cala, a przez to lepiej prezentującej się na smuklejszych nadgarstkach. To bardzo dobry smartwatch damski – nie tylko ze względu na subtelniejszą konstrukcję, ale też funkcję monitorowania zdrowia kobiecego ze śledzeniem temperatury dla lepszego przewidywania cyklu menstruacyjnego.

Poza tym zegarek oferuje również 150 trybów treningowych, komplet narzędzi do monitorowania zdrowia, aktywności i snu. Ma wbudowany, dwuzakresowy GPS, a także moduł NFC do płatności zbliżeniowych. Pozwala również skorzystać z prognozy pogody, stopera czy zdalnego sterowania odtwarzaczem muzycznym i spustem migawki w telefonie.

Xiaomi Watch S4 41 mm (fot. Xiaomi)

Niezaprzeczalnym atutem tego modelu jest także jego wyświetlacz AMOLED o bardzo wysokiej rozdzielczości i jasności sięgającej 1500 nitów. Za dopełnienie całości uznajmy natomiast długi czas pracy, który przy niezbyt intensywnym użytkowaniu jest w stanie dojść nawet do 8 dni.

Najważniejsze cechy smartwatcha Xiaomi Watch S4 41mm:

wyświetlacz: 1,32 cala, okrągły, AMOLED, 466×466 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 8 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 41,2 x 9,5 mm,

waga: ~32 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Huawei Watch Fit 4 – obecnie najlepszy tani smartwatch

Ranking zamyka Huawei Watch Fit 4, który kilka miesięcy temu miałem okazję testować i który zdołał mnie oczarować. Zresztą, nie tylko mnie – obecnie moja żona korzysta z tego modelu na co dzień i również go sobie chwali. W podsumowaniu recenzji napisałem, że to wyjątkowo uniwersalny zegarek, który jakością wykonania i funkcjonalnością reprezentuje wysoki poziom – zaskakująco wręcz, jak na swoją cenę i podtrzymuję to zdanie.

Ma smukłą i niezwykle lekka konstrukcję, rewelacyjny wyświetlacz AMOLED o jasności sięgającej 2000 nitów, oferuje precyzyjny GPS z funkcją map offline, umożliwia prowadzenie rozmów głosowych i tekstowych w popularnych aplikacjach, doskonale wywiązuje się z zadań związanych z monitoringiem zdrowia i aktywności, a do tego potrafi wytrzymać nawet 10 dni na jednym ładowaniu przy całkiem zwyczajnym użytkowaniu.

Huawei Watch Fit 4 oferuje również funkcję płatności zbliżeniowych i choć działa ona szybko i sprawnie, to jest jednak trochę kłopotliwa. Nie ma bowiem możliwości podpięcia własnej karty – zamiast tego trzeba zasilać wirtualny portfel Quicko. Jeśli możesz na to przymknąć oko, raczej nie zawiedziesz się, wybierając to urządzenie.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Fit 4:

wyświetlacz: 1,82 cala, prostokątny, AMOLED, 480×408 pikseli,

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność,

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth),

GPS: tak,

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak,

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania,

szerokość i grubość koperty: 43 x 9,5 mm,

waga: ~27 g,

odporność: 5 ATM,

cena i dostępność:

Alternatyw nie brakuje

Wciąż dobrym wyborem może być także model poprzedniej generacji. Smartwatch Huawei Watch Fit 3 również zaliczył u mnie test i zakończył go z niewiele niższą notą niż Watch Fit 4. W porównaniu do młodszego brata brakuje mu modułu NFC, wysokościomierza, map w trybie offline oraz możliwości swobodnego odpisywania na wiadomości (można tylko skorzystać z gotowych szablonów). Jeśli to nic, na czym by Ci zależało, a chcesz trochę zaoszczędzić, to śmiało.

Równocześnie, jeśli masz do wydania trochę więcej i trochę więcej oczekujesz, zerknij też na model Huawei Watch Fit 4 Pro. Oferuje jaśniejszy ekran (do 3000 nitów), kilka dodatkowych trybów treningowych oraz bardziej zaawansowane czujniki do monitorowania zdrowia i aktywności, które zamyka w bardziej wytrzymałej obudowie. Przy tym nie jest dużo droższy, bo aktualnie da się go kupić za jakieś 800 złotych.

Jeżeli oczekujesz jeszcze więcej, to za mniej niż 1000 złotych jesteś w stanie kupić także nowiusieńki smartwatch Huawei Watch GT 6, klasykę gatunku, czyli Samsung Galaxy Watch 7 czy też bardziej przystępną propozycję giganta z nadgryzionym jabłkiem w logo – Apple Watch SE 2. generacji. Jeśli zaś Twoim priorytetem jest monitoring aktywności, zerknij do katalogu Garmina, który za niecałego tysiaka oferuje modele Venu 2, Lily 2, Instinct 2, Vivoactive 5 czy rozmaite Forerunnery dla biegaczy.