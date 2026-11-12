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Galaxy Watch na tropie oponki. Samsung chce wziąć pod lupę nasz tłuszcz

Bartosz Kaja·
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Galaxy Watch na tropie oponki. Samsung chce wziąć pod lupę nasz tłuszcz

Lista tego, co potrafi zmierzyć współczesny smartwatch, jest naprawdę imponująca. Ale to jeszcze nie wszystko. Samsung wpadł na pomysł, jak wykorzystać istniejącą technologię do walki z pewnym niechcianym gościem naszego organizmu.

Co za dużo, to niezdrowo

Choć na hasło „tłuszcz” i „organizm” raczej każdy będzie miał negatywne skojarzenia, tkanka tłuszczowa sama w sobie nie jest taka zła. W zależności od płci i ilości ruchu zalecana wartość może się zmieniać – można jednak przyjąć, że ~15% tkanki u mężczyzn i ~25% u kobiet w odniesieniu do masy ciała powinno być akceptowalną i w miarę zdrową normą.

Warto też pamiętać, że w naszych ciałach znajdują się dwa rodzaje tłuszczu. Ten, który najczęściej próbujemy zrzucić na treningach, to tłuszcz podskórny – jest on dla naszego organizmu zarówno izolatorem, magazynem energii, jak i amortyzatorem mięśni. O wiele mniej dobrego można porwiedzieć o tłuszczu trzewnym – tkanka ta może otaczać kluczowe narządy, takie jak wątroba, trzustka czy jelita i w nadmiarze przyczynia się do miażdżycy, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego.

Samsung pomoże namierzyć niechciany tłuszcz

Aby sprawdzić, jak wygląda rozkład tłuszczu w naszym organizmie, należałoby wykonać rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową. Częste wykonywanie tego typu badań to jednak sporo zachodu w kwestii umawiania się na wizytę i oczywiście koszt związany z pomiarami. Czy da się to zrobić w sposób bardziej „domowy”?

Samsung twierdzi, że tak. W amerykańskim urzędzie patentowym Koreańczycy przesłali dokument nazwany „Method and system for estimation of abdominal fat” – metoda i system do oszacowania tłuszczu brzusznego. Według patentu ilość tłuszczu podskórnego można oszacować za pomocą UWB – nadajnika wysyłające krótkie impulsy radiowe o szerokim spektrum częstotliwości.

schemat systemu pomiaru tkanki tłuszczowej samsung
Schemat systemu pomiaru tkanki tłuszczowej za pomocą UWB (źródło: Samsung | USPTO)

Oczywiście sam UWB to za mało, aby ocenić stan naszej „oponki”. Łącząc jednak zebrane informacje z impedancją bioelektryczną, wagą, wzrostem, wiekiem oraz płcią można dokładniej ocenić ilość tłuszczu trzewnego w organizmie. W ten sposób system może ujawnić pełniejszy obraz tego, co mamy w środku, i jak dużo mamy w sobie tej mniej przyjaznej dla ciała tkanki.

Choć patent zauważony pierwotnie przez serwis Weareable nie podaje, jakie urządzenie miałoby otrzymać tego typu rozwiązanie, wystarczy pomyśleć o linii smartwatchy Galaxy Watch. Są już one wyposażone w czujniki do analizy impedancji bioelektrycznej, a w aplikacjach zdrowotnych podanie danych takich jak waga i wzrost nie stanowi problemu. Pozostaje tylko zamontować moduł UWB, z którymi Samsung ma doświadczenie w smartfonach oraz lokalizatorach Galaxy SmartTag.

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