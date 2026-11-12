Google wprowadza inteligentne okulary. Wyglądają tak, jak powinny

Google zaprezentowało inteligentne okulary, a dokładniej całą kolekcję. Powstały we współpracy z Warby Parker, Gentle Monster i Samsungiem.

Nowe inteligentne okulary Google

Debiut inteligentnych okularów Google nie jest zaskoczeniem. Chociażby w maju 2026 roku mogliśmy usłyszeć, że Google i Samsung wspólnie stworzą inteligentne okulary. Poznaliśmy też wygląd wybranych wersji. W związku z tym, omawiana premiera jest przede wszystkim zebraniem wcześniejszych informacji, aczkolwiek pojawia się też trochę świeżych danych.

Kolekcja Google Intelligent Eyewear została stworzona w taki sposób, aby inteligentne okulary pasowały do różnych stylów. Widać również, że celem było zaprojektowanie urządzenia, które nie zdradza od razu, że jest gadżetem, co też powinno docenić wiele osób. Cieszy też uwzględnienie iOS – z okularów mogą korzystać właściciele wybranych smartfonów Samsunga, modeli Pixel i iPhone’ów.

Okulary, które powstały wraz z Gentle Monster, dostępne będą w wyrazistych kolorach w połączeniu z przyciemnianymi, przezroczystymi, niebieskimi lub brązowymi soczewkami. Klienci mogą wybrać jeden z sześciu wzorów. Do większości oprawek dostępne są soczewki korekcyjne. Kolekcja będzie dostępna w USA i Korei Południowej w cenie od 449 dolarów (równowartość około 1790 złotych).

Inteligentne okulary Google – modele Gentle Monster | fot. Google

Linia zaprojektowana we współpracy z marką Warby Parker obejmuje trzy modele – Alden, Reid i Wren. Zostały one zainspirowane najpopularniejszymi okularami marki i w założeniach mają charakteryzować się ponadczasowym wzornictwem i lekkością oraz wygodą. Do wyboru są okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne w cenach startujących od 395 dolarów (około 1574 złotych). Wypada odnotować, że zainteresowani klienci mogą zapisać się na demonstrację z przewodnikiem w sklepach Warby Parker.

Okulary z kolekcji Google Intelligent Eyewear można też zamawiać w sklepie Google Store w wybranych regionach. Przedsprzedaż właśnie ruszyła, a start regularnej sprzedaży zaplanowano na 10 grudnia 2026 roku.

Inteligentne okulary Google – modele Warby Parker | fot. Google

Jakie funkcje oferują inteligentne okulary Google?

Google podkreśla, że okulary mają być wygodne podczas codziennego użytkowania, w czym pomaga waga (oprawki ważą około 40-44 g), a akumulator wystarcza na 9 godzin pracy. Każda para oferowana jest wraz z etui z funkcją ładowania, które pozwala na uzupełnienie energii nawet siedem razy.

Okulary wyposażone są w ultraszerokokątny aparat 12 Mpix, który pozwala na wykonywanie zdjęć i rejestrowanie wideo – wystarczy nacisnąć przycisk lub poprosić Gemini. Należy dodać, że to właśnie integracja z Gemini ma być jedną z głównych zalet urządzenia. Sztuczną inteligencję można zapytać o historię właśnie oglądanego obiektu czy poprosić o dodanie pokazanego produktu do listy zakupów, o wskazówki jak dotrzeć do konkretnego miejsca, a także można zadawać pytania na różne tematy. Z kolei funkcja Guided Vision zapewnia opisy dźwiękowe osobom niewidomym, słabowidzącym lub potrzebującym intuicyjnej pomocy wizualnej podczas czytania drobnego druku lub znajdowania przedmiotów codziennego użytku.

Wbudowane głośniki, oprócz słuchania rozmowy z Gemini, można użyć też do odtwarzania muzyki. Użytkownik może w ten sposób posłuchać ulubionej playlisty ze Spotify, YouTube Music czy Apple Music.

Google zadbało też o prywatność

Oczywiście, że decydując się na kolejny gadżet, który będzie podłączony do internetu i zintegrowany z AI, tracimy nieco prywatności. Google wymienia jednak szereg rozwiązań, które mają uspokoić część potencjalnych klientów.

Obraz z kamery, gdy użytkownik korzysta z Gemini, nie jest zapisywany w historii chatbota i nie jest – jak zapewnia firma – wykorzystywany do trenowania modeli AI, a także nie służy do targetowania reklam. Okulary mają też automatycznie usuwać twarze osób postronnych z obrazów, zanim Gemini je przetworzy.

fot. Google

Przechowywane dane są szyfrowane, a zanim opuszczą okulary są także szyfrowane w trakcie przesyłania. To użytkownik kontroluje, które aplikacje mają dostęp do kamery i mikrofonu w okularach. Dostępna jest również opcja zmiany tych ustawień w przyszłości oraz możliwość usunięcia rozmów z historii czatów w Gemini.

W momencie, gdy jest wykonywane zdjęcie lub aktywne jest nagrywanie wideo, dioda sygnalizuje to osobom w pobliżu. Natomiast w sytuacji zasłonięcia lub wyłączenia diody opcja nagrywania zostanie zablokowana.