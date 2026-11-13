Google ułatwia wspólne planowanie. Poznaj Tabletop

Przestrzeń do wspólnego organizowania najrozmaitszych wydarzeń i realizacji najróżniejszych projektów – tak właśnie w skrócie można opisać Tabletop. Nowa, eksperymentalna platforma Google, w sercu ma to, co ostatnio każdy produkt amerykańskiego giganta: sztuczną inteligencję.

Tabletop – nowa platforma Google do współpracy w czasie rzeczywistym

Tabletop to platforma stworzona do współpracy w czasie rzeczywistym. Pozwala na przygotowanie przestrzeni, w której wspólnie z rodziną lub znajomymi można zaplanować rodzinny wyjazd, ułożyć turniej sportowy albo też zorganizować imprezę czy uroczystość. Wszystko to w najdrobniejszych szczegółach.

Użytkownicy mogą dodawać linki i pliki albo po prostu wpisywać pomysły – sztuczna inteligencja pomaga je zorganizować w logiczny sposób, a poszczególni członkowie mogą na edytować je i na nie reagować, a przez to podejmować wspólne decyzje.

Tabletop | źródło: Google

Sztuczna inteligencja pomoże ogarnąć wieloelementowe projekty

To trochę jak wspólne tworzenie dokumentu lub prezentacji w chmurowym pakiecie biurowym. Jednak całość przeniesiona jest na zdecydowanie wyższy poziom, a sztuczna inteligencja sprawia, że generowanie treści i porządkowanie ich staje się niezwykle proste i wygodne.

Całe projekty dzielone są na poszczególne kategorie – tak, aby odpowiednie osoby mogły zająć się odpowiednimi elementami, a także by natłok informacji na ekranie nie utrudniał zarządzania. Na przykład podczas planowania podróży wyodrębniane są: lokalizacja, termin, budżet, hotele i atrakcje na miejscu. W przypadku turnieju – składy drużyn, terminarz, drabinki i nagrody.

Dzięki AI w Tabletop nie brakuje też dynamicznych i interaktywnych narzędzi, co sprzyja zaangażowaniu użytkowników. Zwiększa to szansę na to, że poszczególni członkowie faktycznie będą mieć ochotę na wspólne organizowanie… czegokolwiek, na co akurat jest potrzeba.

Dobra wiadomość: platforma Tabletop jest już dostępna. Zła: …

Niestety, na razie nie będzie nam się dane przekonać o możliwościach tego rozwiązania. Póki co bowiem platforma Tabletop dostępna jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych (i tylko dla wąskiego grona użytkowników). Można jednak przypuszczać, że z czasem trafi też do innych krajów. Pozostaje pytanie o to, kiedy.