Samsung ma pomysł. Taki ekran w smartfonie to byłoby coś

Pamiętasz jeszcze rozsuwane telefony? Za sprawą Samsunga takie konstrukcje – nazywane po prostu sliderami – mogą powrócić. Oczywiście w zupełnie nowym wydaniu.

Samsung może przywrócić slidery do życia

Można rzec, że telefony z klapką powróciły – w formie składanych smartfonów, takich jak Samsung Galaxy Z Flip 8 czy Motorola Razr 70. Już niebawem odrodzenia mogą doczekać się także slidery, dokładając jeszcze jedną opcję dla osób zainteresowanych urządzeniem, które – w zależności od potrzeb może mieć mniejszy lub większy ekran.

Ice Universe, który regularnie dzieli się przeciekami z branży technologicznej, udostępnił koncepcyjne grafiki przedstawiające smartfon, który standardowo ma ekran o proporcjach 16:9, ale w razie potrzeby może się rozsunąć, uwidaczniając ultrapanoramiczny panel 21:9. Zamysł jest więc całkiem podobny do flipa, ale forma – zupełnie inna.

Koncepcyjny smartfon Samsunga z rozsuwanym wyświetlaczem – źródło: Ice Universe / X

Duży potencjał i nie mniejsze wyzwania

Zwijane wyświetlacze i rozsuwające się obudowy to koncepcje, które przez Samsunga – jak i LG – rozwijane są od lat. Do tej pory widzieliśmy je raczej w większych rozmiarach i zastosowaniach takich jak telewizory, ale w urządzeniach mobilnych też mogą się sprawdzić.

Zaprezentowany przez Ice Universe koncepcyjny smartfon Samsunga miałby zostać wyposażony w silniczek, który odpowiadałby za automatyczne zsuwanie lub rozsuwanie ekranu. Tu dochodzimy do największych wyzwań – cały mechanizm stwarza ryzyko związane z awaryjnością, a do tego zabiera przestrzeń, która nie będzie mogła być wykorzystana przez akumulator. Chociaż z drugiej strony południowokoreański producent ogólnie nie słynie z pojemnych ogniw.

Kiedy może pojawić się rozsuwany smartfon Samsunga?

Dopóki Samsung nie potwierdził tego oficjalnie, opisywany tutaj smartfon pozostaje w sferze koncepcyjnej i nie wiadomo, czy kiedykolwiek projekt ten zostanie zrealizowany. Jeśli tak, to przecieki wskazują na premierę nie wcześniej niż w 2028 roku.

Póki co, w tym roku Samsung rozszerzył swoją ofertę niestandardowych smartfonów o kompaktowego i szerokiego składaka Samsung Galaxy Z Fold 8, który dołączył do (bardziej typowego) Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra oraz Samsunga Galaxy Z Flip 8 z klapką.