Edukacja wspomagana AI. Samsung pokazał nowy interaktywny wyświetlacz

Samsung pochwalił się nowym interaktywnym wyświetlaczem z zestawem funkcji opartych o sztuczną inteligencję. Koreańczycy są przekonani, że rozwiązania AI sprawdzą się w szkołach.

Samsung AI Assistant, czyli sztuczna inteligencja pomaga w edukacji

Południowokoreański producent, podobnie zresztą jak znaczna większość branży, wyraźnie stawia na rozwój funkcji AI. Było to dobrze widoczne chociażby podczas premiery linii Samsung Galaxy S25. Firma w tej kwestii nie zamierza jednak ograniczać się wyłącznie do smartfonów i pochwaliła się interaktywnym ekranem przeznaczonym dla szkół.

Jedną z głównych cech, a także zalet, ma być rozwiązanie nazwane Samsung AI Assistant. Mamy do czynienia z zestawem narzędzi przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli, które – co jest dość oczywiste w przypadku omawianego urządzenia – mają wspomóc tradycyjne kształcenie funkcjami AI.

Zostawmy jednak te marketingowe hasła i przejdźmy do konkretów. Samsung AI Assistant składa się następujących funkcji:

Circle to Search – wystarczy zaznaczyć fragment obrazu lub tekstu na ekranie, aby otrzymać pasujące wyniki wyszukiwania z zaufanych źródeł, które mogą przykładowo rozszerzyć wiedzę o wskazanym obiekcie,

AI Summary – automatycznie tworzy podsumowania lekcji podane w zwięzłej formie, co w założeniach ma pomóc nauczycielom w planowaniu zajęć, a uczniom zapewnia przegląd całego materiału w jednym miejscu,

Live Transcript – zadaniem tej funkcji jest konwertowanie mowy na tekst w czasie rzeczywistym, umożliwiając uczniom powtórzenie i utrwalenie lekcji w dowolnym momencie.

Co jeszcze oferuje interaktywny ekran Samsunga?

Ekran WAFX-P dostępny jest w trzech rozmiarach – 65, 75 i 86 cali. Zastosowany w nim procesor NPU jest zdolny do wykonywania 4,8 biliona operacji na sekundę, co ma przełożyć się na wysoką wydajność w zadaniach AI. Do tego dochodzi 16 GB RAM i 128 GB pamięci SSD. Ekran ma jasność 450 nitów, wbudowaną kamerę 4K, a także mikrofon i głośniki 20 W.

Urządzenie działa pod kontrolą Androida 15. Wśród ciekawych funkcji, oprócz tych wymienionych wyżej, mamy Smart Note-On, czyli możliwość sprawnego przechodzenia między pismem odręcznym a treściami cyfrowymi. Z kolei File Converter upraszcza przekształcanie różnych formatów plików. Wypada też wspomnieć, że WAFX-P ma certyfikat Google EDLA, co zapewnia bezproblemowy dostęp do usług takich jak Google Classroom i Google Drive.