Bardzo tani smartfon z fajną funkcją. Większość tego nie ma

Do sprzedaży w Polsce nieoczekiwanie trafił bardzo tani smartfon, który ma całkiem przyzwoitą specyfikację techniczną i oferuje coś, czego dziś często już się nie spotyka w telefonach.

Tani smartfon Realme P3 Lite dostępny w Polsce

Realme rozszerzyło swoją ofertę o serię P w kwietniu 2024 roku. Przez ponad rok smartfony, wchodzące w jej skład, były sprzedawane wyłącznie w Indiach, lecz w czerwcu 2025 roku Sky Li, założyciel i CEO marki, opublikował list, w którym ogłosił, że urządzenia z linii P będą dostępne również w innych krajach.

Zapowiedź właśnie się urzeczywistniła, ponieważ do sprzedaży w Polsce trafił tani smartfon Realme P3 Lite. Kosztuje on tylko 599 złotych i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i ciemnozielonej. Mimo niskiej ceny jego specyfikacja jest całkiem przyzwoita.

Smartfon Realme P3 Lite jest tani, ale nie biedny. Specyfikacja techniczna jest całkiem atrakcyjna

Oczywiście cena jest niska nie bez powodu, lecz mimo wszystko za te pieniądze producent oferuje całkiem nieźle wyposażony sprzęt. Smartfon Realme P3 Lite wyposażony jest bowiem w 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, zatem użytkownicy nie powinny narzekać na brak pamięci.

Tak samo piętą achillesową nie będzie czas pracy, gdyż smartfon Realme P3 Lite oferuje akumulator o pojemności 6000 mAh. Jego ładowanie za to potrwa „dłuższą chwilę”, gdyż można to robić maksymalnie z mocą tylko 15 W (przez port USB-C). Kolejnymi zaletami tego modelu są moduł NFC 360° i funkcja odświeżania obrazu na ekranie z częstotliwością 120 Hz.

Ponadto ekran (LCD) cechuje się przekątną 6,67 cala i rozdzielczością HD+ 1604×720 pikseli, która dla bardziej „spostrzegawczych” osób może być za niska, ale dla mniej wymagających użytkowników „w porządku”. Oprócz tego smartfon Realme P3 Lite oferuje 50 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie oraz slot na kartę microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Tym, co zdecydowanie wyróżnia go na tle konkurencji, jest jednak dioda powiadomień w formie okręgu na panelu tylnym. Kiedyś diody powiadomień były standardem w smartfonach, jednak dziś są czymś bardzo rzadko spotykanym. Co więcej, producent zapewnia możliwość dostosowania koloru i rytmu podświetlenia.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że smartfon Realme P3 Lite jest odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP54, a jego motorem napędowym jest procesor Unisoc T7250, który nie ma modemu 5G.