Wyciekła polska cena GTA VI. Szykujcie portfele

Prawdopodobnie poznaliśmy polską cenę GTA VI. Nie będzie tanio, ale nie jest to też kosmiczna kwota, którą niektórzy spekulowali.

Polska cena GTA VI nieoficjalnie ujawniona

Zdecydowanie jedną z bardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat jest GTA VI. Trzeba też przyznać, że Rockstar Games na tę premierę kazało fanom czekać bardzo długo. Otóż poprzednia odsłona, nazwana po prostu GTA V, zadebiutowała ponad 10 lat temu.

W związku z długim, a także kosztownym okresem produkcyjnym, zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące bardzo wysokiej ceny GTA VI. Niektórzy wskazywali, że w Polsce może ona wynieść nawet 400-500 złotych. Na szczęście, ten scenariusz raczej się nie spełni.

Mr Grywalny informuje o polskiej cenie GTA VI, która pojawiła się w sklepie Vimagco. Otóż gra w wersji standardowej na konsolę PlayStation 5 ma kosztować 369,90 złotych. Wspomniany sklep zaznacza jednak, że jest to cena przewidywana, oparta na informacjach otrzymanych od jednego z dostawców. Oznacza to, że oficjalna cena nie została jeszcze potwierdzona i trzeba założyć, że może (ale nie musi) okazać się inna.

źródło: Mr Grywalny | Facebook

Już wkrótce rusza przedsprzedaż GTA VI

Przedsprzedaż GTA VI ruszy w najbliższy czwartek, 25 czerwca 2026 roku. Oczywiście wraz z rozpoczęciem przedsprzedaży poznany oficjalne ceny. Natomiast premiera została ustalona na 19 listopada 2026 roku. Gra początkowo będzie dostępna na PlayStation 5 (także 5 Pro) oraz Xbox Series X i S.

Wypada przypomnieć, że pierwszy oficjalny zwiastun GTA VI został udostępniony pod koniec 2023 roku. Do tej pory obejrzało go ponad 280 mln osób na YouTube. Z kolei drugi zwiastun GTA VI zobaczyliśmy w maju 2025 roku. Natomiast niedawno twórcy opublikowali wygląd okładki gry.

Pre-orders for Grand Theft Auto VI will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other select retailers.



Check out the official cover art, also available as downloadable artwork at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/pRVXk4eyDQ — Rockstar Games (@RockstarGames) June 18, 2026

Oczekiwania, co jak najbardziej zrozumiałe w przypadku produkcji Rockstar Games, są ogromne. Przed GTA VI jest więc naprawdę duże wyzwanie, ale – miejmy nadzieję – że dostaniemy tytuł co najmniej świetny, który zapewni rozrywkę na wiele godzin. Pozostaje też trzymać kciuki, że na kolejną odsłonę nie trzeba będzie czekać ponad 10 lat.