Czy można otworzyć zapakowany produkt w sklepie? I tak, i nie

Wielu polskich konsumentów zastanawia się, czy można otworzyć zapakowany produkt w sklepie. Okazuje się, że odpowiedź nie jest oczywista. UOKiK postanowił rozwiać wątpliwości.

Czy można otworzyć zapakowany produkt w sklepie? Rozwiewamy wątpliwości

Zakupy w sklepach stacjonarnych raczej nigdy nie zostaną w pełni wyparte. Choć w ciągu ostatnich lat wiele osób decyduje się na kupowanie przez internet, nadal większość z nas odwiedza tradycyjne sklepy, w których można dokładnie obejrzeć dany produkt, sprawdzić czy zwyczajnie go dotknąć lub też wypróbować. Zdarza się jednak, iż artykuły zostały skrupulatnie zapakowane przez producenta, a wielu klientów decyduje się na jego otwarcie jeszcze przed zakupem, aby z bliska przyjrzeć się zawartości czy sprawdzić kompletność danego zestawu.

Oczywistym jest (przynajmniej dla mnie), że otwieranie zaklejanych czy ofoliowanych opakowań na terenie sklepu bez zgody pracownika co do zasady nie powinno mieć miejsca. Okazuje się jednak, że polscy klienci nadal to robią.

Wielu konsumentów skierowało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pytanie o to, czy w sklepie można otworzyć produkt przed zakupem. UOKiK podkreśla, że dopóki produkt nie jest zapłacony – kupujący nie ma prawa na własną rękę otwierać pudełek czy zrywać folii.

Czy można otworzyć zapakowany produkt w sklepie? (źródło: UOKiK)

Chcę obejrzeć zapakowany produkt w sklepie – w jaki sposób można to zrobić?

Nie jest też tak, że zawartości opakowania nie można sprawdzić. Klient, jeśli chce dokładnie obejrzeć dany artykuł – może zapytać pracownika sklepu o zgodę lub poprosić go o pomoc w tej czynności. Ponadto kupujący ma prawo do zapoznania się z cechami oraz właściwościami produktu, który ma zamiar kupić. Jednak ważne jest, aby zrobić to bez uszkodzeń i nie naruszać zasad higieny.

Jednym z rozwiązań stosowanych w sklepach są artykuły wystawowe, takie jak elektronika, sprzęt RTV czy AGD. Z kolei w sporej części sklepów oferujących kosmetyki do dyspozycji kupujących są tzw. testery. Są to produkty nieprzeznaczone do sprzedaży i można je wypróbować na terenie sklepu. W przypadku odzieży i obuwia możesz je ostrożnie przymierzyć.

Czy można otworzyć zapakowany produkt w sklepie? (źródło: UOKiK)

Warto natomiast podkreślić, że niewolno otwierać produktów zaplombowanych, spożywczych, kosmetycznych (nie będących testerami) oraz higienicznych. UOKiK zachęca, aby pamiętać o innych kupujących.

Przypomnę też, że UOKiK w ostatnim czasie przyglądał się kaskom, rowerom i hulajnogom, a także sprawdził znaną platformę do rezerwowania noclegów.