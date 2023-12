GTA VI na oficjalnym zwiastunie. Kiedy premiera?

Pierwotnie Rockstar miał poczekać do 5 grudnia ze swoim zwiastunem GTA VI, ale zdecydowano się na jego wcześniejszą publikację. Dlaczego? Co takiego o grze zdradza ten materiał? I – co najważniejsze – kiedy odbędzie się premiera?

GTA VI nie wyjdzie w 2024 roku

GTA VI to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie, która ma wyznaczyć standardy w swoim gatunku. Fani z niecierpliwieniem wyczekiwali na nowe informacje od Rockstar, które zgodnie z pierwotnym harmonogramem, mieliśmy dostać we wtorek 5 grudnia o godzinie 15:00 naszego czasu.

Jednak już w nocy z 4 na 5 grudnia do sieci wyciekł cały trailer. Wobec powyższego deweloperzy postanowili nie czekać i samodzielnie opublikowali pełny materiał kilka minut po północy.

Jak widać na załączonym trailerze, w GTA VI trafimy do Vice City, czyli miasta będącego odpowiednikiem Miami. Prawdopodobnie dostaniemy możliwość zwiedzenia także innych miejsc. Świat w GTA VI ma być podzielony na kilka obszarów i z całą pewnością na zwiastunie nie pokazano wszystkiego.

W grze będziemy mogli kierować kobiecą bohaterką, Lucią, która na początku swojej przygody wyjdzie z więzienia. Pobieżne przedstawienie bohaterów sprawia wrażenie, jakoby historia była nieco inspirowana przez Bonnie i Clyde.

Oprócz tego trailer prezentuje klasyczne rzeczy znane nam ze świata GTA, czyli napady, akcje policji i pościgi za podejrzanym. Nowością jest pokazanie wydarzeń poprzez nagrania w stylu Tik Toka czy Instagram Stories wykonywane przez mieszkańców Vice City.

Tytuł będzie miał premierę w 2025 roku.

Tak wygląda GTA VI na trailerze (źródło: Rockstar Games)

GTA VI najpierw na konsole, później PC

Z opublikowanych dotąd informacji wynika, że GTA VI najpierw trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X oraz Series S, a dopiero później na PC. To zła wiadomość dla graczy mających jedynie komputery osobiste, ponieważ po raz kolejny dostaną swoją grę później niż konsolowcy.

Cóż, tak samo było zarówno w przypadku GTA V, jak i Red Dead Redemption 2. Idąc tym tropem, może się okazać, że GTA VI zadebiutuje na PC dopiero w 2026 lub nawet w 2027 roku.

Najnowsze GTA najprawdopodobniej nie trafi na PlayStation 4 i Xbox One, co akurat nikogo nie powinno dziwić, ponieważ to stare urządzenia, które nie mają odpowiedniej mocy, żeby dźwignąć tak wymagający graficznie tytuł z otwartym światem.