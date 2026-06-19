Te Apple Watche nie dostaną watchOS 27. Apple podało powód

W przypadku watchOS 27 lista wspieranych Apple Watchy jest dość skromna. Poznaliśmy powody tej kontrowersyjnej decyzji.

Apple tłumaczy, dlaczego część Apple Watchy nie dostanie watchOS 27

WWDC 2026 było skupione na Siri AI i sztucznej inteligencji. Natomiast systemy operacyjne, nawet zaprezentowany iOS 27, zeszły na drugi plan. Nie oznacza to jednak, że firma nie przygotowała żadnych nowości na ten rok.

Przykładowo watchOS 27 wprowadzi Siri AI na smartwatche z Cupertino, a także nowy gest stuknięcia, ulepszone sugestie w Stosie inteligentnym, bardziej intuicyjną apkę Find My oraz szereg mniejszych usprawnień – m.in. poprawki w Liquid Glass. Niestety, lista urządzeń, które otrzymają aktualizację, jest daleka od tej oczekiwanej przez użytkowników.

watchOS 27 trafi bowiem na następujące modele zegarów:

Apple Watch SE 3,

Apple Watch Series 9,

Apple Watch Series 10,

Apple Watch Series 11,

Apple Watch Ultra 2,

Apple Watch Ultra 3.

źródło: Apple

Na liście nie ma więc wielu smartwatchy, które w zeszłym roku załapały się na watchOS 26. Porzucono chociażby pierwszą generację Apple Watcha Ultra, Apple Watcha Series 8 czy Apple Watcha SE 2. Nie oznacza to, że starsze modele nagle przestaną działać. Nadal będzie można połączyć je z iPhonem, a także będą otrzymywać podstawowe wsparcie bezpieczeństwa. Jednak nowe funkcje już się na nich nie pojawią.

Cait Dooley, menedżerka ds. marketingu produktów Apple Watch i Health, w rozmowie TechRadar wyjaśniła powody omawianej decyzji. Dowiedzieliśmy się, że Apple wprowadzając na rynek nową wersję oprogramowania chce, aby użytkownicy otrzymali jak najlepsze wrażenia i priorytetem jest wydajność oraz moc.

Dooley dodała, że nowe funkcje, takie jak Siri AI czy nowy gest stuknięcia, najlepiej współpracują z mocą obliczeniową Apple Watcha Series 9, Apple Watcha Ultra 2 i nowszych zegarków. Z wypowiedzi wynika więc, że poprzednie modele – według Apple – są już zbyt słabe, aby uciągnąć watchOS 27.

Śmiem twierdzić, że wielu użytkowników niewspieranych Apple Watchy chętnie zainstalowałoby watchOS 27, ale przykładowo w wersji bez Siri AI. Tym bardziej, że nowa Siri w wielu krajach i tak nie będzie dostępna. Dodatkowo Apple mogłoby na tym zyskać wizerunkowo, nawet jeśli watchOS 27 byłby już faktycznie ostatnią aktualizacją dla starszych smartwatchy.

iPhone Mirroring z ulepszeniami w macOS 27 Golden Gate

Co prawda, jeszcze nie doczekaliśmy się oficjalnego debiutu funkcji iPhone Mirroring w Polsce, ale przy okazji powyższego tematu można wspomnieć o kilku zmianach, które zostaną wprowadzone wraz macOS 27 Golden Gate.

Użytkownicy otrzymają nowe opcje związane ze zmianą rozmiaru okna, co wywołało nawet spekulacje o nadchodzącej premierze składanego iPhone’a. Możliwe jest bowiem rozciągnięcie okna w poziomie, co skutkuje też dostosowaniem wyświetlanego interfejsu. Do tego dochodzi dostęp do centrum sterowania iPhone’a z poziomu Maca, a także dodanie obsługi odtwarzania wideo z zabezpieczeniami DRM.