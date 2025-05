Nowy trailer GTA VI. Rockstar wie, jak pocieszać fanów

Półtora roku i jedno przesunięcie premiery przyszło nam czekać na drugi materiał wideo zapowiadający kolejną część gangsterskiej serii. Ci, którzy czekali z wypiekami na twarzy na kolejne informacje o GTA VI i zasmuciła ich informacja o przesunięciu premiery na 2026 rok, nie trwali zbyt długo w tym nastroju.

Co do tej pory wiadomo o GTA VI?

Oprócz oczywistych oczywistości jak to, że nad grą pracuje Rockstar Games, wiele informacji na temat gry wyjawił nam pierwszy trailer GTA VI i informacje z nim związane. Pod koniec 2023 roku dowiedzieliśmy się, że powrócimy do Vice City, a fabuła kręcić będzie się wokół pary, Lucii i Jasona. Twórcy ponownie postanowili umiejscowić całą historię w czasach współczesnych, co podpowiada nam, że nie zabraknie w grze komentarzy dot. obecnej sytuacji w Ameryce czy mediów społecznościowych.

Od tego momentu nie dowiedzieliśmy się niczego więcej o grze. Przez ostatnich kilkanaście miesięcy spekulowano tylko o premierze gry na PC, nadchodzącym Switchu 2 oraz zastanawiano się, czy cisza w ostatnich miesiącach nie jest spowodowana opóźnieniami w pracach nad grą. Początek maja okazał się dla czekających na GTA VI słodko-gorzki: dostaliśmy konkretną datę premiery, jednak nie przypada ona na podawany wcześniej w przez twórców 2025 rok – Vice City ma stanąć przed nami otworem dopiero 26 maja 2026 roku.

GTA VI (Źródło: Rockstar Games)

Nowy zwiastun Grand Theft Auto VI

Pierwszy zwiastun trwał równo 90 sekund. Tym razem Rockstar Games przygotowało dla nas prawie trzy minuty rozbudowujące naszą wiedzę o grze. Zwiastun skupia się więc na naszym miłosnym duecie, ale nie tylko – w tle przewijają się również prawdopodobni współpracownicy Jasona i Lucii, Cal Hampton i Brian Heder.

Nie przyszliście tu jednak po streszczenie czegoś, co chcecie zobaczyć na własne oczy. Oby tylko zwiastun sprawił, że będziecie bardziej spokojni przez najbliższe 12 miesięcy, zamiast z jeszcze większą ekscytacją wyczekiwać kolejnych informacji o GTA VI.