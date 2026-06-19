Król smartwatchy jest jeden. I zdecydowanie nie jest nim Samsung

Jak wygląda sytuacja na rynku smartwatchy? Z raportu Counterpoint Research wynika, że niby coś się zmienia, ale ostatecznie wszystko zostało po staremu. Królem tego sektora pozostaje firma Apple, goniona – choć z przeciętną skutecznością – przez Huawei i Xiaomi. Najgorzej zaś wygląda to wszystko z perspektywy innego dużego producenta, mianowicie Samsunga.

Stabilna sytuacja na rynku smartwatchy. Król jest znany

W pierwszym kwartale 2026 roku do sprzedaży trafiło o 4% więcej smartwatchy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Równocześnie średnia cena zakupu wzrosła o 6%, co może wskazywać na to, że użytkownicy przekierowują swoje zainteresowanie na bardziej zaawansowane i wszechstronne urządzenia z tej kategorii.

Firmie Apple udało się nie tylko utrzymać pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych marek smartwatchy, ale też umocnić swoją pozycję. Liczba dostaw w pierwszym kwartale wzrosła o 21% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku, a rynkowy udział zwiększył się z 20% do 23%. Oznacza to, że już niemal co czwarty smartwatch trafiający do sprzedaży ma na obudowie logo z nagryzionym jabłkiem. Za jeden z najważniejszych motorów napędowych uważa się (przystępny cenowo) model Apple Watch SE 3 zaprezentowany we wrześniu 2025 roku.

Apple Watch SE 3 (źródło: Apple)

Warto tu od razu zaznaczyć, że ponad połowa wszystkich dostaw Apple Watchy związana jest z rynkiem północnoamerykańskim. Globalnie więc gigant z Cupertino jest liderem, ale w USA – liderem absolutnym.

Pierwsze miejsce zajmuje Apple. Co dalej?

Powody do zadowolenia ma również plasujący się na drugim miejscu Huawei, który zaliczył wzrost o 12%, a Xiaomi – odnotowując wzrost o 9% – ponownie zajmuje najniższy stopień podium. Swoje czwarte miejsce utrzymała także (popularna przede wszystkim w Chinach) firma Imoo, która zaliczyła stabilny kwartał (ze wzrostem dostaw wynoszącym 2%).

Nadmienię, że w rodzimych Chinach Imoo zajmuje drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych marek, wygrywając z Xiaomi i przegrywając jedynie z firmą Huawei odpowiadającą za 40% wszystkich dostaw w Państwie Środka.

Z kolei największym przegranym spośród topowej piątki (i jedynym, którego udział zmalał na przestrzeni ostatniego roku) jest Samsung. W pierwszym kwartale 2026 roku dostarczył do sklepów aż o 28% mniej smartwatchy niż rok wcześniej. Pozostał na piątej pozycji, ale jego kawałek tortu skurczył się do symbolicznych 5%.

Dostawy smartwatchy w 1. kwartale 2026 roku (źródło: Counterpoint Research)

Jeśli zaś chcesz dołożyć swoją cegiełkę w kolejnym kwartale, to sprawdź niedawno zaktualizowany ranking smartwatchy do 1000 złotych oraz zestawienie, w którym polecam najlepsze smartwatche z eSIM.