Polacy uważają się za mistrzów kierownicy. Jaka jest jednak prawda?

Większość polskich kierowców uważa, że jeździ bezpieczniej od innych. Mimo tego, niemała grupa przyznaje się do łamania przepisów.

Jeździmy bezpieczniej od innych

Nie uważam się za bardzo dobrego kierowcę. Myślę, że jestem przeciętny i niewykluczone, że właśnie takie podejście sprawia, że jeżdżę bezpiecznie. Po prostu znam swoje umiejętności i wiem, że szybka jazda mogłaby skończyć się źle dla mnie, a także innych uczestników ruchu.

Niektórzy mogą jednak przeszacowywać swoje umiejętności, a także zbyt wysoko oceniać własny styl jazdy. Sugeruje to najnowsze badanie przeprowadzone na zlecenie Volvo.

Okazuje się, że polscy kierowcy mają wysoką ocenę własnych kompetencji – 75% uważa się za kierowców bezpieczniejszych od innych uczestników dróg. Co ciekawe, takiego zdania jest 81% osób powyżej 60. roku życia i 62% młodych kierowców w wieku od 18 do 29 lat. Wartość ta spada wraz z mniejszą częstotliwością korzystania z samochodu – w grupie jeżdżącej sporadycznie wynosi 67,4%, a wśród osób jeżdżących częściej niż raz w tygodniu rośnie do 77%.

fot. Volvo

Nie czujemy się jednak bezpiecznie na drogach

Mimo iż wielu z nas uważa, że jeździ dobrze, to tylko 52% osób czuje się bezpiecznie na polskich drogach. W przypadku mężczyzn wynik ten wynosi 59%, a kobiet 46%.

Z badania dowiemy się też, że najwidoczniej nie brakuje kierowców, którzy jeżdżą szybko, ale bezpiecznie lub raczej tak uważają. Otóż 47% osób przyznało, że w ciągu 30 dni przed badaniem przynajmniej raz przekroczyło dozwoloną prędkość o ponad 20 km/h poza terenem zabudowanym. Natomiast 57% zadeklarowało, że zdarza im się przyspieszyć przed skrzyżowaniem, aby zdążyć przejechać na żółtym świetle.

Przeraża informacja, że w ciągu miesiąca 23% kierowców przynajmniej raz pisało wiadomość podczas prowadzenia samochodu. 37% przyznało z kolei, że korzystało ze smartfona, odwracając wzrok od drogi na dłuższą chwilę. Proszę się tylko nie tłumaczyć, że dziś samochody mają dotykowe ekrany – korzystanie z nich to nie jest to samo, co pisanie SMS-a podczas jazdy.

Ponadto 17,5% osób przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca prowadziło bez zapiętych pasów. Z kolei 28% badanych nie ustąpiło pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.