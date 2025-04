Z TikTokiem na nosie. Twórcy serwisu odpowiedzą Facebookowi?

Właściciel TikToka – ByteDance – przymierza się do prezentacji własnych okularów typu smart, podejmując rękawicę rzuconą przez grupę Meta, pod której parasolem znajdują się Facebook i Instagram. Nie wiadomo, czy czeka nas wzrost popytu na takie urządzenia, ale wyższa podaż wydaje się nieunikniona.

TikTok jak Facebook – będzie miał swoje okulary

W ubiegłym roku Meta pokazała okulary Orion, które łączą świat rzeczywisty z wirtualnym, robiąc przy tym użytek ze sztucznej inteligencji. One jeszcze nie trafiły do zwykłych użytkowników, w przeciwieństwie do innych inteligentnych okularów tego producenta – Ray-Ban Meta, które w grudniu 2024 roku zaczęły przełamywać bariery językowe.

Grupa Meta nie ukrywa, że w urządzeniach typu wearable ze sztuczną inteligencją widzi olbrzymi potencjał. I okazuje się, że nie ona jedyna. Do gry zamierza dołączyć ponoć firma ByteDance, a więc twórcy i właściciele serwisu TikTok. Do takich informacji dotarli dziennikarze portalu The Information.

Według tych doniesień firma ByteDance pracuje nad własnymi inteligentnymi okularami, w których sztuczna inteligencja miałaby odegrać kluczową rolę. Mają także oferować rejestrowanie wideo w przyzwoitej jakości, cechując się przy tym niskim zapotrzebowaniem na energię.

Projekt wystartował ponoć na przestrzeni ostatniego roku i osiągnął w tym czasie na tyle zaawansowany poziom, by możliwe było prowadzenie rozmów z dostawcami na temat ostatecznej specyfikacji i funkcjonalności, jak również wyceny okularów. Równocześnie jednak jest za wcześnie, by cokolwiek komunikować publicznie.

Nie jest to zresztą pierwszy eksperyment firmy ByteDance w sektorze sprzętowym. Jesienią 2024 roku właściciel TikToka wypuścił słuchawki bezprzewodowe z AI. Czas na kolejny krok.

Renesans inteligentnych okularów

Inna sprawa, że inteligentnymi okularami interesuje się więcej firm. Swoje produkty z tej kategorii w nadchodzących miesiącach zaprezentować mają także Google i Samsung, który stawia na rzeczywistość rozszerzoną w szerszym zakresie. Dopiero co mogliśmy także zobaczyć inteligentne okulary Halliday oraz Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2.

Możliwe więc, że czeka nas renesans inteligentnych okularów. Pytanie tylko, jakie będą tego efekty. Przy poprzednim boomie popularności tego typu urządzenia nie zdołały utrzymać zainteresowania – nie tylko ze względu na ograniczoną funkcjonalność, ale też (a może: przede wszystkim) z powodu obaw użytkowników o prywatność.