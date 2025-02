Meta zdominuje rynek urządzeń z AI? Znamy plany giganta na 2025

Już w grudniu ubiegłego roku pisaliśmy, że nowe Ray-Ban Meta staną się pełnoprawnymi okularami AR. Amerykański gigant nie ma jednak zamiaru poprzestać na jednym czy dwóch modelach nowych urządzeń. W tym roku chce wypuścić aż „pół tuzina” urządzeń, w tym te ze sztuczną inteligencją, w tym właśnie nowych okularów.

Sztuczna inteligencja jest ostatnio odmieniana praktycznie przez wszystkie przypadki i chyba nie ma globalnej korporacji, która by nie postawiła na AI przy prezentacji nowych produktów. Podobnie jest w przypadku Mety korzystającej ze sztucznej inteligencji w swoich produktach. Do sieci wyciekła notatka informująca, że firma planuje wypuścić w 2025 roku „pół tuzina” produktów związanych z AI, w tym oczywiście okulary oraz zestawy słuchawkowe.

Notatka pochodzi od CTO Meta, Andrewa Boswortha, który zresztą już się odniósł do niej. Informacja została pierwotnie udostępniona jako post w wewnętrznym forum Meta, zatytułowany „2025: Rok Wspaniałości”. Enigmatyczna nazwa kryła jednak w sobie kilka ciekawych informacji. Oprócz tej podanej wyżej, o pół tuzinie nowych produktów, widniało tam jeszcze potwierdzenie, iż 2024 rok był najbardziej udanym dla Mety w kontekście sprzedaży urządzeń.

Wydaje się, że kierunek urządzeń z segmentu „wearable” jest jeden, czyli sztuczna inteligencja – czy to w formie wytrenowanych generatywnych modeli językowych, czy też ogólnych sieci neuronowych. Do podobnego wniosku doszła Meta oraz jej CTO, Bosworth, który podkreślił, że:

Przyszły rok będzie najbardziej krytycznym rokiem w ciągu moich 8 lat w Reality Labs. Mamy najlepsze portfolio produktów, jakie kiedykolwiek mieliśmy na rynku i zwiększamy naszą przewagę, wprowadzając na rynek pół tuzina kolejnych urządzeń do noszenia opartych na sztucznej inteligencji. Musimy zwiększyć sprzedaż, retencję i zaangażowanie we wszystkich obszarach, ale szczególnie w MR. A Horizon Worlds na urządzeniach mobilnych absolutnie musi się wybić, aby nasze długoterminowe plany miały szansę. Jeśli nie czujesz na sobie ciężaru historii, to nie zwracasz na nią uwagi. Ten rok prawdopodobnie zadecyduje o tym, czy cały ten wysiłek przejdzie do historii jako dzieło wizjonerów, czy też legendarna przygoda.