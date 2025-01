Inteligentne okulary Halliday dyskretnie wesprą w rozmowie i nie tylko

Marka Halliday zaanonsowała lekkie inteligentne okulary, które zdecydowanie wyróżniają się wśród propozycji innych producentów. Urządzenie zostało wyposażone w dyskretny, miniaturowy ekran i asystenta AI – co jeszcze oferuje?

Halliday zaprezentował inteligentne okulary z miniaturowym ekranem

Inteligentne okulary znane są od dawna, jednak ich rozwój nie jest tak prężny jak choćby innych sprzętów typu wearable, takich jak opaski fitness, smartwatche czy smart pierścionki. Mimo to producenci nadal próbują swoich sił, oferując coraz ciekawsze konstrukcje okularów. Jednym z przykładów jest Ray-Ban Meta, które wkrótce mogą stać się wreszcie pełnoprawnymi okularami AR.

Do wyścigu o ciekawe smart okulary dołączyła marka Halliday i od razu zaprezentowała coś wyjątkowego. Producent ten wyposażył swoje najnowsze okulary w miniaturowy wyświetlacz DigiWindow o wielkości 3,6 milimetra, który generuje obraz w wysokiej rozdzielczości o przekątnej 3,5 cala. Według producenta DigiWindow to najlżejszy i najmniejszy moduł wyświetlający na świecie – komponent ten umieszczono w prawej, górnej części okularów. Wyświetlacz najnowszego produktu Halliday ma sprawdzać się także w warunkach mocnego oświetlenia.

Asystent AI wbudowany dyskretnie w okularach Halliday

Smart okulary współpracują z asystentem sztucznej inteligencji. Dzięki wbudowanym mikrofonom pomocnik AI może na bieżąco analizować prowadzone rozmowy, podsumowywać je, tworzyć notatki czy odpowiadać na bieżąco na pytania. Agent sztucznej inteligencji działa podobnie do asystenta głosowego typu Asystent Google, Siri czy Amazon Alexa.

Inteligentne okulary (źródło: Halliday)

Aby funkcje oparte o sztuczną inteligencję były dostępne, konieczne jest połączenie okularów ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth. Produkt Halliday oferuje też funkcję tłumaczenia na żywo, nawigowanie, wyświetlanie notatek czy tekstów piosenek w trakcie odtwarzania w czasie rzeczywistym. Jeśli przyszły użytkownik ma wadę wzroku, urządzenie może zostać wyposażone w soczewki korekcyjne.

Do okularów dołączany jest specjalny pierścień z panelem dotykowym, za pomocą którego można zarządzać wyświetlanymi na ekranie okularów treściami. Propozycja Halliday nie jest wyposażona w kamery, co sprawia, że urządzenie nie ma problemów z naruszaniem prywatności osób znajdujących się wokół użytkownika. Co więcej, są niezwykle dyskretne – wyglądają jak tradycyjne okulary, a zdradzić może je jedynie zielone światełko widoczne w ciemnych warunkach oświetleniowych.

Inteligentne okulary (źródło: Halliday)

Inteligentne okulary Halliday są lekkie – ich masa wynosi zaledwie 35 gramów – a akumulator pozwala na około 8 godzin działania na jednym ładowaniu. Urządzenie zostało zaprezentowane podczas targów CES 2025, wysyłka ma rozpocząć się pod koniec pierwszego kwartału 2025 roku.

Sprzęt wyceniono na 489 dolarów (równowartość około 2025 złotych), jednak na ten moment cenę można zredukować, zamawiając produkt w przedsprzedaży za 269 dolarów (~1115 złotych) przy przedpłacie 9,9 dolarów (około 40 złotych).