Nowe funkcje okularów Ray-Ban Meta przełamią bariery językowe

Właściciel Facebooka ogłasza aktualizację inteligentnych okularów Ray-Ban Meta. Nowe funkcje mają pomóc w przełamaniu barier językowych. Sprzęt zostaje też zintegrowany z kolejną aplikacją.

Inteligentne okulary – owoc współpracy Meta i Ray-Ban

Ray-Ban Meta to inteligentne okulary rozszerzonej rzeczywistości, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak… zwyczajne okulary. Są to tylko pozory, bo jest to zaawansowane urządzenie, dzięki któremu użytkownik na bieżąco śledzi zarówno świat rzeczywisty, jak i wirtualny.

Sprzęt pozwala na kontaktowanie się ze znajomymi, nagrywanie treści i odbieranie połączeń głosowych bez potrzeby sięgania po smartfon. Poza tym okulary oferują dyskretne głośniki typu open ear, dzięki którym możliwe jest słuchanie muzyki czy podcastów bez utraty kontaktu z otaczającym światem. Niedawno ich funkcjonalność została rozszerzona – sprzęt m.in. zintegrowano ze Spotify i Amazon Music.

Ray-Ban Meta otrzymują nowe funkcje

Meta ogłosiła, że inteligentne okulary otrzymają kolejne przydatne opcje. W ramach aktualizacji oprogramowania v11 uczestnicy wersji beta zyskają dostęp do funkcji live AI. Użytkownik będzie mógł prowadzić rozmowę na żywo, zadawać pytania i szukać inspiracji bez konieczności użycia rąk czy mówienia „Hej Meta”.

Właściciel Facebooka zapowiedział też opcję tłumaczenia na żywo, które zostało oficjalnie zademonstrowane przez dyrektora generalnego Meta – Marka Zuckerberga. Opcja będzie podobna do tłumaczenia zaproponowanego przez Samsunga w Galaxy AI. Okulary będą w czasie rzeczywistym tłumaczyły mowę naturalną z języka hiszpańskiego, francuskiego lub włoskiego na angielski. Jak zaznacza Meta w komunikacie, nowe doświadczenia nie są doskonałe i mogą generować błędne informacje. Przedsiębiorstwo nadal rozwija narzędzia i ulepsza je, a uczestnicy wersji testowej z Kanady i USA mogą przekazywać uwagi oraz sugestie poprawek.

Ray-Ban Meta pomogą też w rozpoznawaniu muzyki za pośrednictwem Shazam. Jest to aplikacja, która w kilka sekund identyfikuje utwór – podaje informacje, takie jak tytuł piosenki oraz jej wykonawca. Opcja ta zostaje udostępniona dla posiadaczy inteligentnych okularów w USA i Kanadzie.

Właściciel Facebooka pracuje nad kolejnymi aktualizacjami (i niespodziankami), które w 2025 roku jeszcze bardziej ulepszą ten sprzęt.