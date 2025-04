Tańszy nie musi być słabszy. Co oferują tablety z serii Samsung Galaxy Tab S10 FE?

Artykuł sponsorowany

Samsung przyzwyczaił nas już, że seria Galaxy FE, niezależnie czy w smartfonach, czy w tabletach, to urządzenia bardziej przystępne cenowo, które – mimo to – wciąż oferują doświadczenie korzystania z flagowego sprzętu. Przyjrzyjmy się, czym wyróżniają się nowe tablety z linii Galaxy Tab S10 FE i dlaczego warto zwrócić na nie uwagę.

Kusząca oferta na start

Samsung oficjalnie zaprezentował tablety Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+ 2 kwietnia, a dzień później rozpoczęła się w Polsce ich przedsprzedaż. Kupicie je w Media Expert w ramach oferty premierowej – wyższy wariant pamięciowy w cenie niższego, co daje nam obniżkę ceny o 400 złotych. Oczywiście dostępne są wszystkie konfiguracje (zarówno pamięciowe, jak i z modemem 5G i bez) i wersje kolorystyczne.

Z oferty na start możecie skorzystać do 20 kwietnia:

A teraz skupmy się już na samym sprzęcie.

Godny towarzysz codzienności

Trzeba powiedzieć to sobie otwarcie – nie każdy potrzebuje urządzenia na wskroś bezkompromisowego. Inną, chyba jeszcze ważniejszą kwestią jest fakt, że nie każdy jest gotów wydawać kwoty tak wysokie, jak za flagowe sprzęty z najwyższej półki. Urządzenia Samsunga z linii Galaxy FE są odpowiedzią na zapotrzebowanie takich klientów.

Zarówno Galaxy Tab S10 FE, jak i jego większy brat, czyli Galaxy Tab S10 FE+, to tablety, które w sporej mierze czerpią ze swoich flagowych braci. Naturalnie, nie brakuje różnic pomiędzy nimi w dość oczywistych miejscach – takich, które pozwoliły na uzyskanie bardziej atrakcyjnej ceny.

Tak, jak i w droższych modelach, tak i tu niezmienne pozostało wzornictwo i solidność konstrukcji. To wciąż tak samo świetnie wykonany tablet, w całości zbudowany z jednego kawałka aluminium. Klienci mogą wybierać spośród trzech wersji kolorystycznych: srebrnej, grafitowej oraz jasnoniebieskiej.

Zdecydowanie świetną informacją jest to, że w zestawie z modelami z linii Galaxy Tab S10 FE znajduje się doskonale znany rysik S Pen. Z tą różnicą, że jest on pasywny, przez co nie wymaga ładowania. Koniec końców, dla sporej części użytkowników może być to nawet wygodniejsza opcja.

W przypadku Galaxy Tab S10 FE Samsung zastosował ekran o przekątnej 10,9”, zaś jeśli szukamy czegoś większego, to swój wzrok możemy skierować ku modelowi z dopiskiem „+” – ten oferuje już większy, bo 13,1-calowy wyświetlacz. W obu przypadkach możemy liczyć na wysoką rozdzielczość obrazu i częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Wrażenia dźwiękowe podczas oglądania filmów uzupełniają z kolei głośniki stereo z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos.

Wydajną pracę zapewnia ośmiordzeniowy procesor Exynos 1580, mający do współpracy 8 GB lub 12 GB pamięci RAM. Na dzień dobry otrzymujemy nowego Androida 15 z One UI 7 z pokaźną ilością funkcji skrojonych pod tablety oraz obietnicę długiego wsparcia aktualizacjami systemu. Pozwala to na wieloletnie użytkowanie tabletu przy regularnym otrzymywaniu niezbędnych zabezpieczeń i nowych funkcji. Świetna sprawa.

A skoro już o systemie mowa, trudno nie wspomnieć też o jeszcze jednym ważnym aspekcie…

Sztuczna inteligencja też tu jest!

Bez dwóch zdań, jednym z największych znaków rozpoznawczych Samsunga w ostatnim czasie są rozwiązania oparte na AI. Początkowo dostępne były one w smartfonach, ale od serii Galaxy Tab S10 (w tym testowanym przez nas Samsungu Galaxy Tab S10 Ultra) znajdziemy je także w tabletach, a nowe Galaxy Tab S10 FE są kolejnymi, które oferują sporą ilość ciekawych funkcjonalności korzystających z dobrodziejstw sztucznej inteligencji.

Jedną z najbardziej praktycznych funkcji – z której sam korzystam zdecydowanie najczęściej – jest Zakreśl aby wyszukać. To banalnie prosty sposób na wyszukiwanie w Google rzeczy wyświetlanych na ekranie poprzez zaznaczenie ich palcem lub rysikiem S Pen. Bardzo lubię, gdy to rozwiązanie jest dostępne na smartfonach, zatem cieszy mnie jego obecność także w tabletach.

Osoby, które czują się niezbyt mocne w matematyce, z pewnością docenią funkcję, która potrafi rozwiązywać odręcznie napisane w notatniku zadania matematyczne, od razu zapisując wynik tuż obok. W tym miejscu również pomocne okazuje się Zakreśl aby wyszukać, pomagając nie tylko w matematyce (gdy zaznaczymy w kółko jakieś zadanie), ale także w innych dziedzinach nauki.

Ale oczywiście obecne w tabletach Samsung Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+ inteligentne funkcje to jeszcze więcej rozwiązań. Podobnie jak w smartfonach Galaxy, tu również w galerii zdjęć znajdziemy gumkę, pozwalającą na usuwanie osób lub obiektów ze zdjęć, a także eliminowanie odblasków i cieni. Z kolei funkcja Najlepsza mina pomoże wybrać ujęcie, na którym fotografowane osoby miały najkorzystniejszy wyraz twarzy i – w razie potrzeby – połączy kilka ujęć w jedno.

Jeśli natomiast nie mamy czasu na czytanie jakiegoś artykułu, z pomocą przychodzi funkcja odczytywania na głos zaszyta w przeglądarce Samsung Internet. Dzięki temu, tablet może swobodnie leżeć obok nas, a my możemy odsłuchać treści artykułu przeczytanej przez głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

To co, kto leci zamówić swój nowy tablet?

Materiał powstał na zlecenie Media Expert