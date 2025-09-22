Windows 11 prawie jak Vista. Pojawi się nowa funkcja personalizacji

Microsoft rozpoczął testy nowej funkcji personalizacji wyglądu w Windows 11. Co ciekawe, podobna opcja była dostępna już w systemie Vista.

Nowe podejście do tapet w Windows 11

Na debiut Windowsa 12 musimy poczekać. Tymczasem niedawno dowiedzieliśmy się, że Windows 11 wreszcie pokonał poprzednika. Poznaliśmy także nowe wymagania Windows 11. Natomiast najnowsze informacje wskazują, że firma z Redmond przygotowuje się do wprowadzenia kolejnej nowości, która tym razem będzie skupiona na personalizacji wyglądu.

Otóż w najnowszych, testowych kompilacjach Windows 11 została zauważona zmiana, które pozwala użytkownikowi ustawić plik wideo jako tapetę. Oczywiście nie dotyczy to każdego formatu wideo, ale obsługiwane są te najpopularniejsze, jak MP4 czy MKV. Nie trzeba więc kombinować ze specjalnym formatem, który przykładowo mógłby zostać wymyślony tylko dla omawianego rozwiązania.

Jak łatwo się domyślić, film ustawiony na tapetę nie jest jedną, nieruchomą klatką. Wideo odtwarza się za każdy razem, gdy użytkownik przegląda pulpit. Z jednej strony, może to zapewnić atrakcyjną animację. Z drugiej jednak, część osób tego typu tapetę najpewniej uzna za rozpraszającą i zbytnią przesadę.

Windows DreamScene is back! Hidden in the latest Windows 11 Dev/Beta build (26×20.6690) is built in support for setting video files like .mp4 as your desktop background: pic.twitter.com/B4vdtfvqSc — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 20, 2025

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy Microsoft eksperymentuje z tapetami wideo. W Windows Vista w wydaniu Ultimate dostępna była funkcja DreamScene. Nie przetrwało ona jednak długo, bowiem nie pojawiła się już w „Siódemce”. Wypada jeszcze wspomnieć o narzędziach, takich jak Wallpaper Engine, które umożliwiają tworzenie animowanych tapet. Rozwiązanie, która zawita do Windowsa 11, nie będzie więc niczym zupełnie nowym, a tym bardziej innowacyjnym,

Ponadto już wcześniej prowadzono prace nad dynamicznymi tapetami, które miały stać się cześcią Windows 11. Podobno ich debiut był zaplanowany na 2023 rok, ale finalnie nigdy nie trafiły do systemu operacyjnego.

Kiedy funkcja tapet wideo będzie dostępna?

Obecnie wiadomo tylko, że Microsoft wdrożył zestaw zmian w testowych kompilacjach systemu operacyjnego. Na podstawie tych informacji trudno stwierdzić, kiedy dokładnie użytkownicy otrzymają nowe podejście do personalizacji Windows 11.

Prawdopodobny jest jednak scenariusz, że nie trzeba będzie długo czekać, aczkolwiek nie należy wykluczać innych opcji.