Kolejny serwis społecznościowy będzie trenował AI na Twoich danych

Sztuczna inteligencja jest „inteligentna” tylko dlatego, że jest „karmiona” danymi. Często są to dane generowane przez użytkowników. Kolejny serwis społecznościowy zapowiedział, że wykorzysta je do trenowania swojej AI.

Serwis społecznościowy LinkedIn wykorzysta dane użytkowników do trenowania AI

LinkedIn to serwis społecznościowy o innym charakterze niż Facebook, jednak cieszy się on popularnością również wśród mieszkańców Polski. Platforma poinformowała, że 3 listopada zaktualizuje swoje Warunki świadczenia usług, z czym wiąże się istotna zmiana w polityce przetwarzania danych użytkowników.

Od 3 listopada 2025 roku LinkedIn zacznie wykorzystywać dane członków z Europy, aby – jak zapewnia – ulepszyć działanie generatywnej AI służącej do generowania treści w celu poprawy jakości korzystania z serwisu i skuteczniejszego łączenia członków z możliwościami zawodowymi.

Według deklaracji ułatwi to rekruterom odnalezienie właściwych kandydatów i nawiązanie z nimi kontaktu. Z kolei użytkownikom pomoże szybciej tworzyć treści, takie jak aktualizacje profilu, wiadomości czy publikacje. Mowa tu o takich danych, jak te zawarte w profilu oraz treściach publicznych.

Co bardzo istotne, LinkedIn nie wykorzysta do trenowania swojej generatywnej sztucznej inteligencji prywatnych wiadomości.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Jak wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych użytkowników do trenowania AI LinkedIn?

Zgoda na wykorzystywanie danych użytkowników do trenowania sztucznej inteligencji LinkedIn nie jest obligatoryjna. Można się temu sprzeciwić bez konsekwencji – nie sprawi to, że stracicie możliwość korzystania z tej platformy.

Aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu trenowania AI LinkedIn, należy kliknąć swoje zdjęcie profilowe i wybrać pozycję Ustawienia i prywatność (w przeglądarce; w aplikacji Ustawienia), a następnie przejść do sekcji Prywatność danych oraz Dane do ulepszania generatywnej AI. U każdego ta opcja jest domyślnie włączona – aby wyrazić sprzeciw, wystarczy dotknąć suwak, żeby zmienił kolor z zielonego na szary.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

LinkedIn informuje, że wdraża generatywne modele sztucznej inteligencji (GAI) do różnych celów, w tym po to, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych usług i większą zgodność z naszymi zasadami społeczności specjalistów.