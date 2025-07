Kiedy pojawi się Windows 12? Możliwe, że później niż sądziliśmy

Jeśli potwierdzą się te informacje, to Windows 12 zadebiutuje odczuwalnie później niż zakładaliśmy. Tymczasem niektórzy użytkownicy Jedenastki walczą z usterką po ostatniej aktualizacji.

Windows 12 może zadebiutować później

Temat teoretycznej daty premiery Windows 12 pojawiał się już wielokrotnie. Wciąż jednak Microsoft nie zaprezentował nowej wersji swojego systemu operacyjnego. Niewykluczone, że nie wydarzy się to w tym roku, ani nawet w następnym.

Jason Leznek z Microsoftu umieścił wpis na oficjalnym blogu firmy z Redmond, w którym odniósł się do planowanej na drugą połowę roku wersji Windows 11 25H2. Wyjaśnił, że aktualizacje zabezpieczeń do wersji Home i Pro są gwarantowane przez 24 miesiące od wydania 25H2, a na 36 miesięcy takiego wsparcia będą mogli liczyć użytkownicy wersji Enterprise i Education. Z czasem, po wydaniu 25H2, mają być również udostępniane nowe funkcje.

Skoro Microsoft zamierza skupić się na dalszym rozwoju Jedenastki, pojawiły się głosy o wpływie tych planów na debiut Windowsa 12. Nowy scenariusz zakłada bowiem, że system operacyjny zostanie wprowadzony w okolicach października 2027 roku dla użytkowników prywatnych, a firmy mogą poczekać nawet do 2028 roku. Dotyczy to sytuacji, gdy aktualizacja 25H2 zostanie wydana pod koniec wsparcia Windowsa 10, co zostało zaplanowane na październik 2025 roku.

Pozostaje trzymać kciuki, że dodatkowy zapas czasu pozwoli na stworzenie bardziej dopracowanego produktu, który zostanie pozytywnie odebrany przez użytkowników.

Problem z funkcją Drukuj do pliku PDF w Windows 11

Zanim jednak pojawi się aktualizacja 25H2, nie wspominając nawet o Windows 12, to niektórzy użytkownicy Windowsa 11 muszą zmierzyć się z nowym problemem. Otóż jedna z ostatnich aktualizacji (KB5055627) spowodowała usterkę w poprawnym działaniu funkcji Drukuj do pliku PDF.

Microsoft już pracuje nad odpowiednią poprawką. Co więcej, firma udostępniła krótki poradnik, który powinien pomóc rozwiązać omawiany problem. Naprawę należy zacząć od wciśnięcia kombinacji klawiszy Windows + R, uruchomienia funkcji opcjonalnych i włączenia opcji Microsoft Print to PDF w oknie dialogowym Funkcje systemu Windows.

Jeśli pierwsza metoda okaże się nieskuteczna, to Microsoft zaleca uruchomienie programu PowerShell jako Administrator, a następnie wpisanie dwóch poleceń:

1. Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features​​​​​​​ 2. Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Printing-PrintToPDFServices-Features

Należy zaznaczyć, że ostatnie polecenie może skutkować wyskoczeniem komunikatu o błędzie 0x800f0922. Oczywiście jeśli nie spieszy Ci się z naprawą tej usterki, to możesz cierpliwie poczekać na poprawkę, która najpewniej zostanie dostarczona w jednej z najbliższych aktualizacji.