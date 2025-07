Historyczny moment. Windows 11 dokonał tego po blisko 4 latach

To historyczny moment dla systemu Windows 11. Choć dwoiła się i troiła, firmie Microsoft przyszło na niego czekać blisko cztery lata. Wreszcie jednak ta sztuka się udała i Jedenastka wdarła się na szczyt.

System Windows 11 (w końcu) pokonał Windows 10

System Windows 11 został zaprezentowany w czerwcu, a w październiku 2021 roku odbyła się jego publiczna premiera. Od tego czasu regularnie zyskiwał na popularności, ale pomimo możliwości dokonania bezpłatnej aktualizacji i reklamowania go na wszelkie możliwe sposoby, nie zdołał wyprzedzić systemu Windows 10 w rankingu popularności. Aż do teraz.

Jak podaje serwis StatCounter, zbierający dane na temat popularności poszczególnych systemów operacyjnych, w lipcu 2025 roku nareszcie Windows 11 zdołał pokonać swojego poprzednika. Spośród komputerów wykorzystujących oprogramowanie Microsoftu, Jedenastka jest obecnie zainstalowania na 52%, a Dziesiątka na 44,59%. Jakieś znaczenie ma też Siódemka znajdująca się na pokładzie 2,35% pecetów.

Wykres popularności poszczególnych wersji systemu Windows (źródło: StatCounter)

Obserwujemy skok popularności systemu Windows 11

Skok popularności systemu Windows 11 to kwestia ostatnich miesięcy. Rok 2025 Jedenastka zaczynała z udziałem na poziomie 36-37%, podczas gdy Dziesiątka miała wówczas 60-61%. Możliwe, że wynika to z faktu, że już w październiku 2025 roku wsparcie dla systemu Windows 10 zostanie zakończone.

(Na marginesie: istnieją sposoby, by bezpiecznie korzystać z Windows 10 nieco dłużej).

Swoją drogą, Windows 10 zyskiwał popularność zdecydowanie szybciej niż jego następca. Po udostępnieniu go w lipcu 2015 roku potrzebował jedynie 2,5 roku by wedrzeć się na szczyt, detronizując tym samem Siódemkę. Stało się to, konkretnie, w styczniu 2018 roku. To też oznacza, że utrzymywał się na tej pozycji przez prawie 8 lat.

W ramach ciekawostki wspomnę jeszcze, że Windows 7 przebył drogę na szczyt w jeszcze krótszym czasie. Zadebiutował w październiku 2009 roku, a liderem rankingu popularności został w październiku 2011 roku – potrzebował na to zatem równych dwóch lat. W tak zwanym międzyczasie na rynku pojawiły się też systemy Windows 8 i Windows 8.1, ale nigdy nie zdołały przebić Siódemki.