Nowe wymagania Windows 11. Microsoft podnosi poprzeczkę

System Windows 11 jest oficjalnie dostępny już od 3,5 roku. W branży sprzętu elektronicznego i oprogramowania to szmat czasu. Amerykański gigant zdecydował się zmienić wymagania dla „okienek”.

Nowe wymagania Windows 11

Minimalne wymagania dla systemu Windows 11 nie są wyśrubowane. Na liście znajdują się:

dwurdzeniowy procesor (AMD, Intel lub Qualcomm) o częstotliwości taktowania 1 GHz, który jest wymieniony na liście na stronie Microsoftu,

karta graficzna zgodna z DirectX 12 lub nowszym, ze sterownikiem WDDM 2.0,

4 GB RAM,

pamięć masowa o pojemności 64 GB,

UEFI,

TPM 2.0,

9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720p,

połączenie z internetem.

Amerykanie zdecydowali się jednak zwiększyć wymagania dla urządzeń, których producenci chcą uzyskać certyfikat kompatybilności z systemem Windows 11. Zaktualizowali bowiem Windows Hardware Compatibility Program (WHCP), który określa minimalne wymagania dla funkcjonalności portu USB-C.

Od teraz każdy sprzęt, który ma obsługiwać system Windows 11, musi oferować port USB-C nie tylko z funkcją ładowania, ale też obsługą co najmniej jednego wyświetlacza zewnętrznego i prędkości transmisji danych minimum 5 Gbit/s. W przypadku USB 4 wymagania są bardziej wyśrubowane – port musi obsłużyć przesyłanie danych z prędkością od 40 do 80 Gbit/s i wyświetlacze przynajmniej 4K 60 Hz oraz PCI Express (PCIe), a do tego być kompatybilny z Thunderbolt 3.

Nowe, minimalne wymagania dla portu USB-C w sprzęcie z systemem Windows 11 (źródło: Microsoft)

Wiele osób z radością przyjęło nowe wymagania, ponieważ obecnie nie każdy port USB-C w każdym sprzęcie oferuje taką samą funkcjonalność. Microsoft chce, żeby wszystko „po prostu działało” i użytkownicy nie musieli się zastanawiać, czy będą mogli korzystać z opcji, na których im zależy. Szczególnie chodzi tu o obsługę zewnętrznych wyświetlaczy, co do dziś nie było standardem.

Nowe wymagania Windows 11 dla Copilot+ PC

Równocześnie Microsoft zdecydował się zwiększyć minimalne wymagania Windows 11 dla urządzeń Copilot+ PC. Wcześniej informował, że taki sprzęt musi mieć „kompatybilny procesor lub SoC”, w tym Snapdragon X Plus i Snapdragon X Elite, natomiast teraz wymienia konkretnie serię układów AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V i Snapdragon X.

Ponadto urządzenia klasy Copilot+ PC muszą oferować co najmniej 16 GB RAM DDR5 lub LPDDR5 oraz minimum 256 GB pamięci SSD albo UFS.