Część komputerów z Windows 11 otrzyma niespodziewaną aktualizację

Od kilku lat Microsoft udostępnia jedną, dużą aktualizację dla systemu Windows w ciągu jednego roku kalendarzowego. Amerykanie zamierzają jednak wydać niespodziewaną aktualizację dla części urządzeń z Windows 11.

Windows 11 otrzyma więcej aktualizacji niż przewiduje schemat

W przeszłości system Windows otrzymywał dwie duże aktualizacje w ciągu jednego roku kalendarzowego, jednak od kilku lat Microsoft aktualizuje w ten sposób Windowsa tylko raz w roku. Miesiąc temu została udostępniona aktualizacja Windows 11 25H2 i kolejnego update’u „podobnego kalibru” spodziewaliśmy się dopiero za rok.

Informator, posługujący się pseudonimem Phantomofearth i specjalizujący się w temacie oprogramowania producenta z Redmont, doniósł jednak, że Microsoft przygotowuje aktualizację Windows 11 26H1, która zostanie udostępniona razem z rynkową premierą procesorów z serii Qualcomm Snapdragon X2.

Niniejsza aktualizacja ma być zarezerwowana wyłącznie dla komputerów z najnowszymi układami Arm amerykańskiego giganta. Niewykluczone jednak, że przynajmniej część funkcji zostanie udostępniona szerszemu gronu urządzeń w ramach aktualizacji 26H2, spodziewanej w drugiej połowie przyszłego roku.

Phantomofearth twierdzi również, że ta aktualizacja ma mieć znaczenie przede wszystkim techniczne, natomiast znaczące funkcje zostaną dostarczone do komputerów w ramach następnego, „schematycznego” już update’u, czyli 26H2, który otrzymają wszystkie kwalifikujące się sprzęty.

A skoro już o nowych funkcjach mowa, to warto przy okazji przypomnieć, że Microsoft chce, żeby każdy komputer z Windows 11 był komputerem AI, a nie tylko komputery klasy Copilot+ PC z chipem NPU. Ostatnio Windows 11 zyskał szereg nowych funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję.

W końcu można włączyć najlepsze menu Start w Windows 11

Microsoft stosował różne podejście do menu Start w systemie Windows. Aktualnie, w Windows 11, do wyboru są trzy opcje – Więcej przypięć, Układ domyślny i Więcej rekomendacji:

Dostępne ustawienia menu Start w Windows 11 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Nie ma możliwości wyświetlenia wszystkich zainstalowanych aplikacji – w tym celu należy kliknąć kafelek z napisem Wszystkie w prawym górnym rogu. W końcu jednak będzie można uruchomić taki układ menu Start.

Możliwość ta została zaimplementowana w aktualizacji o numerze KB5067036, która jest już udostępniana użytkownikom – jej dostępność sprawdzicie w sekcji Windows Update.

Aktualizacja KB5067036 dla Windows 11 (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Po zainstalowaniu aktualizacji możliwe będzie włączenie niedostępnego dotychczas układu menu Start – po jego uruchomieniu wyświetlona zostanie od razu lista zainstalowanych programów.

Nowy układ menu Start, umożliwiający wyświetlenie od razu listy zainstalowanych aplikacji (źródło: Neowin)

Niniejsza aktualizacja ponadto pozwala wyłączyć sekcję z rekomendacjami, a także przynosi możliwość ułożenia aplikacji w siatce lub na liście bądź posegregowania według kategorii.