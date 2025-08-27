Copilot to niepotrzebny bajer? Przekonam Cię, że jest inaczej

Artykuł sponsorowany

“Gorączka AI” to zjawisko, które można określić jako pogoń producentów elektroniki użytkowej za możliwościami sztucznej inteligencji. Niestety, bywa, że naklejenie znaczka “AI” na obudowę to jedyne, na co ich stać, lub wartość praktyczna dodatkowych magicznych funkcji jest dla użytkownika wręcz iluzoryczna. Na szczęście można też powołać się na całkiem inne przykłady: urządzeń, które łączą dobrą wydajność, przystępną cenę ORAZ przydatne zastosowanie AI na co dzień. Acer z modelem Aspire 14 AI trafił pod tym względem w dziesiątkę.



Acer Aspire 14 AI jako Copilot+ PC

O co chodzi z komputerami Copilot+ PC? Urządzenia z tym oznaczeniem wyróżniają się na tle innych ważnym elementem: turbodoładowanym procesorem neuronowym (NPU), czyli wyspecjalizowanym układem komputerowym do przetwarzania wymagających obliczeniowo zadań sztucznej inteligencji, takich jak tłumaczenia w czasie rzeczywistym czy tworzenie obrazów.

Taki chip potrafi wykonywać ponad 40 bilionów operacji na sekundę (TOPS) i odciąża tym samym główną jednostkę obliczeniową danego komputera oraz redukuje potrzebę ciągłego wysyłania i odbierania informacji przez sieć, ponieważ operacje wykonywane są lokalnie na urządzeniu. Przynosi to nie tylko oszczędność czasu, ale i zużywanej energii, co w przypadku sprzętu typu laptop jest istotne w dziedzinie długości czasu pracy na baterii.

I tak, Acer Aspire 14 AI ma takie NPU o mocy 48 TOPS, przystosowane do lokalnego przetwarzania zadań bez udziału chmury. Tylko co z tego wynika i jak tego używać?

Zakładając, że jesteś przyzwyczajony do – nazwijmy to – klasycznej obsługi komputera, być może z rezerwą podchodzisz do komputerów reklamujących się funkcjami sztucznej inteligencji. Prawda jest jednak taka, że nie ma się czego bać, gdyż dodatkowe możliwości oferowane przez nowe modele z rodziny Copilot+ PC mogą okazać się szalenie przydatne – zwłaszcza do “odhaczania” drobnych, codziennych zadań, które powierzaliśmy dotąd osobnym aplikacjom, albo mierzyliśmy się z nimi na piechotę. Teraz, przy okazji pracy przy komputerze, można wykonać wszystkie te zadania w jednym miejscu i to właściwie od ręki.

Nowego Aspire jesteśmy w stanie rozpoznać po zmodyfikowanym układzie klawiatury, w której – zamiast prawego klawisza Ctrl – mamy klawisz Copilot. Wywołuje on wbudowanego w system Windows 11 asystenta AI. Może nam on pomóc zredagować oficjalną wiadomość e-mail, uzyskać poradę dotyczącą jakichś technicznych szczegółów, nauczyć się czegoś nowego czy stworzyć grafikę ilustrującą nasz pomysł.

Dzięki temu, że dostęp do tego inteligentnego pomocnika mamy bezpośrednio z klawiatury, nie musimy przeszukiwać listy aplikacji na komputerze, gdy potrzebujemy wygenerować coś na szybko. To wyższy poziom wygody.

Jak korzystać z Copilota? Kilka podpowiedzi

Załóżmy, że jako student musisz rozpisać sobie plan dnia, a nie uśmiecha Ci się tego robić przy pomocy klawiatury lub klawiatury ekranowej na smartfonie. Prosta sprawa, bo polecenia dla Copilota możesz równie dobrze przekazywać głosowo – asystent rozumie język polski. Wyszczególniając najważniejsze czynności, jakie masz do wykonania w ciągu aktywnego dnia nauki i pracy, możesz stworzyć czytelną listę zadań. Tak przygotowaną listę można swobodnie skopiować do dowolnej aplikacji na komputerze.

Copilot oferuje także szybkie tłumaczenie tekstów. Wystarczy skopiować interesujący nas fragment do okna pomocnika lub udostępnić AI plik, który mamy zapisany lokalnie.

Inne zadanie to dajmy na to zrobienie listy zakupów dla konkretnego dania, a później poprowadzenie nas krok po kroku podczas przygotowywania go. Kurczak w sosie słodko-kwaśnym wychodzi super i wcale nie trzeba przeklikiwać się przez wyszukiwarki internetowe i przebijać się przez irytujące reklamy na stronach, żeby wiedzieć, co trzeba zorganizować i jak łączyć produkty.

Rodzice, oprócz opracowania nowych pomysłów na obiadki dla ich bąbelka, mogą zrzucić na barki Copilota problem tworzenia e-maili wysyłanych do szkoły. Możliwości jest naprawdę sporo.

W roli pomocnika kreatywnego, sztuczna inteligencja Microsoftu też bardzo dobrze się sprawdzi. Może przeprowadzić nas przez proces tworzenia prostej aplikacji w Android Studio, a także podrzucić pomysły na dobry tekst dla copywritera.

Moc AI w codziennych zadaniach

Sztuczna inteligencja w Acer Aspire 14 AI przejawia się nie tylko w możliwościach samego Copilota. System Windows 11 umożliwia korzystanie z jeszcze innych funkcji, nie połączonych bezpośrednio z tym asystentem.

Na przykład, bez przeszkód można korzystać z opcji Kliknij, aby wykonać – wystarczy dłużej przytrzymać klawisz Windows na klawiaturze, a gdy kursor zamieni się w kółko otoczone kolorową aurą, kliknąć na wybrany element wyświetlany na ekranie. NPU rozpozna poszczególne elementy i zaproponuje skopiowanie wyświetlonego tekstu lub przeniesienie widocznej grafiki do innego programu w celu jej edycji.

Inne opcje widoczne są w sekcji edycji naszych fotografii. Procesor neuronowy znacznie lepiej poradzi sobie z przeprojektowywaniem grafik w aplikacji Zdjęcia. Pomoże nam usunąć tło z fotki, zastąpić je innym, a także rozpozna ludzkie twarze. W razie potrzeby kompletnie przemodeluje zdjęcie, dodając do niego pożądane przez nas elementy lub zmieni styl wizualny. Można też tworzyć grafiki kompletnie od zera w opcji Cocreator w aplikacji Paint, ale jest już ona dostępna tylko dla subskrybentów Microsoft 365.

Chip sztucznej inteligencji pomaga także podczas wideokonferencji. Kamera Full HD w Aspire 14 AI korzysta z dobrodziejstw systemów Acer PurifiedView 2.0 oraz Acer PurifiedVoice, dzięki czemu w trakcje wideorozmów będziemy wyglądać i brzmieć jeszcze lepiej.

Co godne podkreślenia, Microsoft udostępnił już w języku polskim wersję zapoznawczą funkcji Przypomnienie. Dzięki temu doświadczenie płynące z używania Aspire z NPU, jest jeszcze pełniejsze.

Elementami pomocniczymi w Acer Aspire 14 AI są programy Acer Sense i Acer Assist. Pierwszy to wielofunkcyjny hub, w którym można łatwo przełączać się między trybami użycia systemu (Cichym, Normalnym i Wydajności), dostosowując profil do aktualnych potrzeb użytkownika. Da się tu też włączyć Acer OLED Care, czyli ochronę oczu przed niebieskim światłem, podejrzeć obciążenie RAM, sprawdzić wykorzystanie dysku SSD i przy okazji usunąć z niego niepotrzebne “śmieci”, zbadać temperaturę panującą na procesorze, a także przejrzeć informacje o stanie naładowania baterii oraz jej pojemności.

Z kolei drugi program to zaawansowany czat AI, oferujący dostęp do instrukcji oraz porad dotyczących bezpieczeństwa. Pracuje on offline, a więc nie przesyła żadnych danych do chmury.

Sprzęt, który dotrzyma Ci kroku

Asy w ręku Acera nie ograniczają się tylko do funkcji sztucznej inteligencji. W gruncie rzeczy Aspire 14 AI ma wiele elementów, którymi może się śmiało chwalić. Jest lekki i wytrzymały: waży tylko 1,4 kg, ma 16,9 mm grubości, a jego ekran – dzięki zawiasowi 180 stopni – można rozłożyć na płasko. Dzięki takiej mobilności zabierzemy go do kawiarni czy w jakiekolwiek miejsce pracy zdalnej – i to bez strachu o czas pracy na baterii.

Producent deklaruje maksymalnie 22 godzin działania na najniższych ustawieniach ekranu i w trybie oszczędzania energii. Gdy ustawimy jasność ekranu na maksymalną, estymowany czas pracy się zmienia, ale wciąż jest to sprzęt, który wytrzyma bez trudu cały dzień niewymagającej pracy i jeszcze trochę “soczku” pozostanie na dzień kolejny.

Powyższe wyniki są znakomite, a przecież Acer zastosował bardzo ładny, 14-calowy ekran OLED z certyfikatem DisplayHDR, 100-procentowym pokryciem panelu barw DCI-P3 i niskim opóźnieniem reakcji 1 ms. Niestraszne mu nawet bardziej naświetlone wnętrza. W środku działa procesor Intel Core Ultra 5 z AI Boost i Intel Arc – to moc CPU, GPU i NPU połączona w jeden układ.

A Aspire ma do zaoferowania jeszcze więcej: wśród złączy znajdziemy podwójny Thunderbolt 4, HDMI 2.1 i Wi-Fi 6E, co oznacza, że podłączymy go właściwie wszędzie i bez strachu o kompatybilność portów. Specyfikację uzupełnia do 32 GB LPDDR5X i dysk SSD PCIe Gen4 o maksymalnej pojemności 1 TB.

Sprzęt ten idealnie wpasuje się w potrzeby studenta, rodzica czy freelancera. Trudno o równie wszechstronny laptop, w którym producent pomyślał nie tylko o wsparciu dla ostatnio modnej sztucznej inteligencji, ale zadbał także o najważniejsze dla użytkownika sprawy: bardzo dobry ekran i nieprzeciętny czas pracy na jednym ładowaniu. Z takim zapleczem AI nam niestraszne.

