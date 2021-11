Amazon Prime Video ma teraz własną aplikację na komputery z systemem macOS

Aplikacje czołowych serwisów streamingowych w wersjach na komputery stacjonarne odznaczają się bardzo zróżnicowaną jakością. Jedni deweloperzy poświęcają im więcej czasu i uwagi, inni – w ogóle. Amazon Prime Video nareszcie ma własny program do odtwarzania filmów dla komputerów z macOS.

Amazon Prime Video z apką na macOS

Niebywałe, że do tego czasu w sklepie Mac App Store nie można było znaleźć aplikacji Amazon Prime Video. Serwis w końcu przyjrzał się tej sprawie i oto po latach, posiadacze komputerów z macOS mogą swobodnie pobierać specjalnie przygotowany program.

Amazon Prime Video w wersji na macOS odznacza się tymi samymi cechami, co edycja mobilna – można w niej pobierać filmy i seriale do późniejszego obejrzenia offline, a także płynnie wybierać między jakością prezentowanych materiałów. Serwis zakłada, że przy najwyższej możliwej rozdzielczości, godzina strumieniowania wideo będzie zużywać około 5,8 GB danych. W przypadku wielkości plików do pobrania offline, wartość ta jest wyraźnie niższa: godzina filmu będzie „kosztować” pobierającego jakieś 2,9 GB.

Aplikacja Amazonu, tak jak w wersjach webowych czy mobilnych, zapyta nas o możliwość dostosowywania sugerowanych produkcji do naszych preferencji. Ciekawostką jest, że nie da się jej uruchomić w trybie pełnego ekranu, aż do momentu rozpoczęcia strumieniowania jakiegoś filmu lub serialu. Taki feature.

Amazon Prime Video obsługuje kilka technologii, znanych ze sprzętów Apple. Na przykład aplikację można odpalić w widoku Picture in Picture, korzysta ona z możliwości oferowanych przez AirPlay i umożliwia wyświetlanie różnych „warstw” materiałów, włącznie z obsadą danej produkcji lub dodatkowymi klipami zza kulis.

Program umożliwia podstawowe zarządzanie kontem – zawiera opcje kontroli rodzicielskiej, pokaże listę podpiętych pod profil urządzeń czy przedstawi opcję zakupów wewnątrz apki. Jednak bardziej po bardziej zaawansowane funkcje trzeba będzie przenieść się na stronę internetową.

Nowa aplikacja Amazon Prime Video przeznaczona jest dla komputerów z macOS Big Sur i nowszych.