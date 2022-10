Ruszył Allegro Smart! Week. Super promocja na smartfony (w tym iPhone) i nie tylko

To już dziś! Właśnie wystartował festiwal promocji Allegro Smart! Week 2022, w trakcie którego kupicie mnóstwo produktów w czasem naprawdę mocno obniżonych cenach. Na polowanie na niektóre promocje trzeba się jednak przygotować.

Allegro Smart Week 2022

Festiwal zakupów na najpopularniejszej platformie e-commerce w Polsce potrwa od dziś, tj. 10 października 2022 roku, przez cały tydzień, czyli do 17 października 2022 roku. Z przygotowanych promocji mogą skorzystać wszyscy, jednak jednocześnie wybrane oferty są lub będą dostępne tylko dla klientów Allegro Smart!, czyli subskrypcji, która zapewnia m.in. darmowe dostawy od 40 złotych.

Jeśli jeszcze nie macie Allegro Smart! – nic straconego. Możecie bowiem aktywować Allegro Smart! na start – za 0 złotych dostaniecie 5 dostaw za darmo, do wykorzystania przez 3 miesiące. Oprócz tego dostępne są pakiety na miesiąc za 10,99 złotych i na 12 miesięcy za 49 złotych – w obu przypadkach nie ma już limitu dostaw. Jeżeli planujecie się obkupić podczas Allegro Smart! Week 2022 i nie tylko, to zdecydowanie warto rozważyć wypróbowanie pakietu Smart!.

Jeszcze przed rozpoczęciem Smart! Week 2022 Allegro zapowiedziało, że na klientów będą czekały produkty w obniżonych cenach w 10 różnych kategoriach:

karma dla psów: do -22%,

karma dla kotów: do -25%,

smartfony: do -27%,

małe AGD: do -29%,

zestawy klocków: do -30%,

smartwatche: do -36%,

higiena dziecka: do -40%,

środki czystości: do -45%,

zegarki: do -45%,

odzież męska: do -50%.

Tak to przynajmniej wygląda w teorii, gdyż w praktyce nie wszystkie dostępne na platformie produkty zostały przecenione. Samo Allegro informuje, że przygotowano wyselekcjonowany wybór produktów w formie ofert nieograniczonych, dostępnych przez cały tydzień w dużych ilościach, oraz ofert ograniczonych, pojawiających się o konkretnym czasie.

To bardzo ważna informacja, gdyż – jak zostało wspomniane – niektóre oferty będą dostępne tylko dla użytkowników pakietu Smart! – to bardzo mocny argument, żeby zacząć z niego korzystać (szczególnie że nowi klienci mogą go wypróbować bezpłatnie na start).

Allegro Smart Week 2022 – najciekawsze oferty

Kiedy wejdziecie na stronę Allegro Smart Week 2022, w pierwszej kolejności zobaczycie sekcję Hity z radia i telewizji. Można tam znaleźć kilka naprawdę ciekawych ofert, na przykład:

opaskę Xiaomi Mi Band 5 za 79,99 złotych,

konsolę Nintendo Switch 32 GB za 1179 złotych,

smartfon iPhone 12 64 GB czarny za 3199 złotych,

robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop za 749 złotych.

Wszystkie ww. produkty kupicie w oficjalnym sklepie Allegro, aczkolwiek nie wszystkie są już dostępne – aktualnie z ww. możecie kupić opaskę i konsolę, natomiast iPhone 12 64 GB i robot sprzątający Xiaomi będą w sprzedaży od 12 października. Możecie zaobserwować te oferty, aby dostać powiadomienie chwilę przed tym, jak ruszy ich sprzedaż. W przypadku iPhone 12 64 GB z pewnością będzie obowiązywała zasada kto pierwszy, ten lepszy, gdyż w innych sklepach model ten kosztuje 700 złotych więcej.

Ponadto na stronie kampanii Allegro Smart Week 2022 znajdziecie sekcję Najlepsze dla Ciebie – to wybór przecenionych ofert z różnych kategorii, podobnych do tych, które macie zaobserwowane lub wcześniej kupionych produktów. Niżej są także m.in. oferty Na czasie i wyszukiwarka produktów wśród wszystkich ofert Smart! Week oraz lista Najkorzystniejszych ofert i Wszystkie kategorie.

Przy okazji warto przypomnieć, że od 5 do 17 października 2022 roku trwa promocja na eBay, dzięki której możecie zaoszczędzić nawet 3000 złotych, a jutro wystartuje dwudniowy festiwal zakupów na Amazon dla subskrybentów Amazon Prime.