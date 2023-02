Biedronka przebiła Amazona. Kindle Paperwhite 5 kupisz w niej taniej

To dość specyficzna sytuacja. W internetowym sklepie Biedronka Home kupimy jeden z najbardziej udanych czytników Kindle… taniej niż na stronie Amazonu.

Miesiąc i 10 złotych i różnicy

Szybkie porównanie. Ile Kindle Paperwhite 5 kosztuje na Amazon.pl? 689,99 złotych. A w jakiej cenie znajdziemy go na stronach sklepu internetowego Biedronka Home? 679 złotych.

Jak widać, różnica cenowa jest właściwie żadna – biorąc pod uwagę, że w obu wypadkach dostawa oferowana jest bez dodatkowych opłat. Nieco zabawne jest to, w jakich terminach jest ona realizowana.

Amazon obiecuje, że dostarczy czytnik… na 1 marca. Brzmi tak, jakby sprzętu nie było w magazynach w kraju, skoro czas oczekiwania jest tak odległy. Z kolei Biedronka Home nie widzi problemu w wysłaniu urządzenia niedługo po dokonaniu zamówienia. Kindle ma dotrzeć do adresata w ciągu 2-3 dni.

Rozstrzał w oczekiwaniu na przesyłkę jest nieprawdopodobnie duży. Jeśli ktoś potrzebuje Paperwhite’a 5 na teraz-zaraz, to nawet nie spojrzy na ofertę Amazonu.

Promocja w Biedronka Home ważna jest do 14 lutego. Później czytnik będzie kosztował 749 złotych.

Kindle Paperwhite 5 (fot. Amazon)

Biedronka szybsza niż Amazon

W powyższej ofercie nie chodzi o jakieś wychwalanie Biedronki czy dyskredytowanie Amazonu. Sytuacja ta jest swego rodzaju symbolem tego, jak długą drogę przebyła sieć sklepów, która rozpoczynała w połowie lat 90. ubiegłego wieku jako dyskont, a teraz jest największą siecią handlową w Polsce – zdolną prowadzić własny sklep internetowy.

Osobiście jeszcze nie przyzwyczaiłem się do kupowania elektroniki w Biedronce, bo dotąd zawsze kojarzyło mi się to w grzebaniu w koszach z produktami przemysłowymi pokroju kabli do ładowarek. Jak widać, warto też czasem rzucić okiem na oferty internetowe. Być może Biedronka Home zaskoczy mnie jakąś promocją – lepszą niż obecna. Czekam!