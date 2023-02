The Last of Us Part I opóźnione na PC

The Last of Us ostatnimi czasy jest bardzo popularne. Serial HBO zbiera świetne opinie i przekonał do gry wiele osób. Wersja na komputery miała wyjść 3 marca, ale tak się nie stanie. Naughty Dog poinformowało, że premiera The Last of Us Part I na PC została przesunięta.

The Last of Us Part I opóźnione

Trend w gamedevie zwany „przesuwaniem premiery gry” stał się już chyba standardem, ale oczywiście nie powinno tak być i należy o tym głośno mówić.

Po tym, jak premiery Hogwarts Legacy, Skull and Bounds czy też Avatar: Frontiers of Pandora były przesunięte, przyszedł czas także na The Last of Us Part I. Naughty Dog oficjalnie poinformowało, że TLoU Part I nie zadebiutuje na komputerach osobistych trzeciego marca.

Deweloperzy zdecydowali się przesunąć wyjście produkcji na PC na 28 marca. Opóźnienie nie jest aż tak duże, jak w przypadku wyżej wymienionych tytułów, ale i tak osoby, które chciałyby poznać ten świat jeszcze bardziej, będą musiały poczekać kilka tygodni więcej.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

W podanym wyżej ogłoszeniu nie padają żadne dodatkowe konkrety, a więcej tam „PR-owej gadki”.

Screen z gry The Last of Us Part I (źródło: tabletowo.pl)

The Last of Us jest bardzo popularne

Z całą pewnością można stwierdzić, że The Last of Us jest ostatnimi czasy bardzo popularne, głównie za sprawą świetnej ekranizacji HBO, które przygotowało bardzo dobry serial. Zbiera on sporo pozytywnych recenzji nie tylko wśród krytyków, ale także zwykłych widzów.

Być może dzięki tym kilku dodatkowym tygodniom deweloperzy przygotują nam jeszcze lepszą wersję na PC, bez zbędnych błędów czy nierównej optymalizacji. Twórcy zapewniają, że robią to po to, żeby zapewnić „niezapomnianą historię przetrwania Joela i Ellie”.

The Last of Us Part I na PC możesz nabyć w przedsprzedaży m.in. na Steam. Obecna cena to 259 złotych. Biorąc pod uwagę dopiero co ogłoszone opóźnienie, z zakupem preorderu być może jednak warto będzie się wstrzymać do okresu bliższego premierze.