Samsunga pogooglało. Praktycznie zniechęca do używania własnej aplikacji

Ciekawe są losy Samsunga. Firma, która ma sklep z aplikacjami niezależny od Google Play, teraz promuje w swoich urządzeniach obce produkty. Jak?

Samsung się poddaje. Google ma lepszą apkę?

Póki miałem Samsunga, trochę mnie to irytowało. Smartfony Galaxy zawsze mocno wspierały własne aplikacje – te preinstalowane i aktualizowane przez sklep Galaxy Store. I choć byłem pełen sympatii do hardware’u Koreańczyków, zawsze bardziej odpowiadały mi aplikacje pisane przez Google. Dlatego na Galaxy Note 20 używałem Wiadomości Google, Zdjęć Google i Gboarda, a nie domyślnych apek Wiadomości, Galerii i Klawiatury Samsung. Fakt – programy Google’a miały swoje ograniczenia, ale i tak wolałem korzystać właśnie z nich.

To było jeszcze za czasów, gdy Unia Europejska nie próbowała ingerować w to, co producenci elektroniki instalują w swoich urządzeniach „na start”. Nic więc dziwnego, że Samsung sprzedawał smartfony z preinstalowanymi aplikacjami z Galaxy Store. Odpalając smartfon po raz pierwszy, na ekranie głównym witały nas po prostu apki Samsunga: Galeria, Przeglądarka, czy Wiadomości.

Ponieważ teraz w systemach operacyjnych wybieramy domyślne aplikacje podczas pierwszej konfiguracji urządzenia, dla Samsunga byłaby to doskonała okazja do podkreślenia znaczenia pracy własnych deweloperów. Jednak w najnowszych Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6 dzieje się coś kompletnie odwrotnego. Otóż Samsung zaleca do obsługi wiadomości SMS, MMS i RCS aplikację Wiadomości Google.

Ekran wyboru aplikacji sugerujący Wiadomości Google (screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Ekran wyboru domyślnej apki wygląda tak jak na powyższym zrzucie ekranu. Wyraźnie widać na nim, że co prawda można wybrać program dostarczany przez Samsunga, ale najwyraźniej firmie w ogóle na tym nie zależy. Przeciwnie – przy określaniu domyślnej aplikacji, najważniejszy przycisk przenosi do Wiadomości Google, a nie apki Samsunga. Dwuzdaniowy opis także odnosi się do produktu z Mountain View.

Mało tego – w innych krajach firma otwarcie przekazuje, że od teraz nowe smartfony tego producenta w ogóle nie będą miały preinstalowanej aplikacji Wiadomości Samsung, a domyślną apką do komunikowania się będzie ta stworzona przez Google.

Samsung Messages is no longer pre-loaded! Google Messages (with RCS enabled by default) only pic.twitter.com/GoMqyM2p4Z — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 20, 2024

Coraz lepsza współpraca z Google

Samsung już od długiego czasu bardzo lubi się z Google. Ostatnim efektem tej owocnej współpracy było to, że nowe funkcje początkowo zaprezentowane jako właściwe dla smartfonów Google Pixel, właściwie od razu były dostępne także na flagowych Samsungach. Mówię na przykład o rozwiązaniu Zakreśl, by wyszukać, będącym rozwinięciem Obiektywu Google. Innym przejawem tego partnerstwa jest Wear OS 4, który powstał dzięki połączonym wysiłkom inżynierów Samsunga i Google.

Nie wydaje mi się, żeby Samsung zrezygnował w najbliższym czasie z własnych aplikacji i sklepu Galaxy Store, ale z pewnością będą one tracić na znaczeniu. Zwłaszcza, że Koreańczycy wcale nie walczą o udziały na zabetonowanym rynku programów mobilnych. W Ameryce i Europie użycie apek spoza Google Play jest właściwie marginalne. Teraz, gdy Samsung otwarcie zaleca korzystanie z cudzych programów do tak podstawowych czynności jak odczytywanie wiadomości, wydaje się to być jaśniejsze niż kiedykolwiek.