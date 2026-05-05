Wyjątkowy robot sprzątający doczekał się tańszej alternatywy. Ma też nowych braci z innych światów

Na polskim rynku zadebiutowały trzy nowe roboty sprzątające Dreame. Każdy z nich wyróżnia się odmiennym poziomem automatyzacji oraz pochodzi z różnych półek cenowych. Jak wspomniał producent, każdy znajdzie coś dla siebie, i trudno się z tym nie zgodzić.

Robot sprzątający Dreame Matrix 10 Pro – tańsza alternatywa dla wyjątkowego modelu

Jednym z najnowszych modeli robotów sprzątających Dreame w Polsce jest Matrix 10 Pro. Jest to nieco tańsza, ale nadal funkcjonalna alternatywa dla Dreame Matrix 10 Ultra, który zadebiutował na polskim rynku w listopadzie 2025 roku.

Model z przyrostkiem Pro zachowuje kluczową specyfikację wariantu Ultra, a należy do niej przede wszystkim system automatycznej wymiany padów mopujących wewnątrz stacji dokującej. Pady dopasowywane są do obecnie czyszczonego podłoża w zależności od rodzaju podłogi. Maszyna ma do dyspozycji mopy termiczne do salonu, szorujące do kuchni czy chłonne do łazienki. Poza wymianą padów w stacji dokującej dozowany jest też jeden z trzech płynów dobieranych do rodzaju czyszczonej podłogi.

Dreame Matrix 10 Pro (źródło: Dreame)

Ponadto Matrix 10 Pro oferuje siłę ssania 30 tysięcy Paskali i system dwóch szczotek HyperStream Detangling DuoBrush, które odpowiedzialne są za ograniczenie splątania włosów. Po zakończonej pracy stacja automatycznie myje mopy w temperaturze 100ºC oraz suszy je gorącym powietrzem.

Dreame Matrix 10 Pro (źródło: Dreame)

Robot sprzątający Dreame L50 Ultra AE – włosy i sierść nie będą dla niego kłopotem

Na polskim rynku pojawił się również model Dreame L50 Ultra AE. Sprzęt ten oferuje siłę ssania sięgającą 28 tysięcy Paskali, wspieraną systemem czyszczenia krawędzi MopExtend RoboSwing.

Ponadto robot ten automatycznie unosi pady mopujące na wysokość 10,5 milimetra, aby zapobiegać zmoczeniu dywanów. Po skończonej pracy maszyna dezynfekuje mopy w 100ºC, a następnie automatycznie się czyści za pomocą systemu AceClean DryBoard.

Dreame L50 Ultra AE (źródło: Dreame)

Dreame D30 Ultra – wydajny i budżetowy sprzęt

Z kolei D30 Ultra to model oferujący siłę ssania rzędu 25 tysięcy Paskali. Urządzenie automatycznie rozpoznaje dywany za pomocą czujników ultradźwiękowych i unosi pady mopujące ograniczając ich zmoczenie. Producent deklaruje, że dzięki zaawansowanej stacji dokującej Dreame D30 Ultra może odkurzać podłogi bezobsługowo przez 100 dni. Warto też wspomnieć, że mimo iż jest to wersja budżetowa, stacja zajmie się automatycznym wyczyszczeniem i wysuszeniem mopów po zakończonej pracy.

Dreame D30 Ultra (źródło: Dreame)

Nowe roboty sprzątające Dreame z trzech różnych światów – cena i promocja z okazji premiery

Wszystkie trzy modele oficjalnie debiutują na polskim rynku. Ceny katalogowe prezentują się następująco:

Dreame Matrix 10 Pro – 3999 złotych,

Dreame L50 Ultra AE – 2499 złotych,

Dreame D30 Ultra – 1699 złotych.

Z okazji premiery producent zaanonsował promocję, która objęła dwa najdroższe modele. W ramach akcji, przy okazji zakupu modelu Matrix 10 Pro możesz odebrać kupon o wartości 200 złotych do wykorzystania w sklepie, w którym dokonasz zakupu robota. W przypadku modelu L50 Ultra AE wartość kuponu wynosi 100 złotych. Z promocji można skorzystać do 19 maja 2026 roku.

