Więcej niż okulary do pływania. Mają kilka ciekawych funkcji

Dziś wszystko może być smart, nawet okulary do pływania. Poznajcie Form Smart Swim 2 LT.

Form Smart Swim 2 LT, czyli smart okulary do pływania

Firma Form ma już na koncie kilka modeli inteligentnych okularów, które są zaprojektowane z myślą o pływaniu w basenie, ale też mają sprawdzić się na otwartych wodach. Smart Swim 2 pozwalają m.in. na monitorowanie tętna pływaków oraz dostarczają szereg informacji o treningach. Z kolei w Smart Swim 2 Pro dochodzą szkła Corning Gorilla Glass o zwiększonej trwałości i z ochroną przed zaparowaniem.

Natomiast teraz do rodziny dołącza model Form Smart Swim 2 LT, czyli propozycja dla mniej wymagających użytkowników, ale też odczuwalnie tańsza. Co prawda, nie oferuje on chociażby czujnika tętna, jak wyżej wymienione okulary do pływania, ale interesujących funkcji nie zabrakło.

Przede wszystkim okulary Smart Swim 2 LT wyposażone są w konfigurowalny wyświetlacz HUD, który w trakcie pływania dostarcza kluczowych danych, takich jak chociażby czas, pokonany dystans, tempo czy spalone kalorie.

Do tego dochodzi HeadCoach, czyli dedykowany trener wirtualny, którego zadaniem jest poprawienie formy użytkownika i zrobienie z niego lepszego pływaka. Niestety, to rozwiązanie jest dostępne przez miesiąc w ramach okresu próbnego, a następnie – jeśli wciąż ktoś chce mieć porady trenera – koniecznie jest płacenie 9,99 euro (~43 złote) miesięcznie. Natomiast na wodach otwartych ma przydać się funkcja SwimStraight, czyli wbudowany kompas cyfrowy, który pomaga utrzymać kurs i płynąć w dobrym kierunku.

Smart okulary do pływania Form Smart Swim 2 LT pozwalają śledzić progres w dedykowanej mobilnej aplikacji, a dane z odbytych treningów mogą być synchronizowane ze Stravą czy Apple Health. Można je również sparować z Apple Watchem lub zegarkiem Garmin. Wypada jeszcze dodać, że wbudowany akumulator pozwala na 14 godzin pracy.

Ile kosztują smart okulary do pływania Form Smart Swim 2 LT?

W oficjalnym sklepie producenta zostały wycenione na 149 euro, czyli równowartość około 630 złotych. Dla porównania, model Smart Swim 2 kosztuje 199 euro (~845 złotych), podczas gdy za Smart Swim 2 Pro trzeba zapłacić 259 euro (~1100 złotych).