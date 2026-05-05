iOS lepiej dogada się z Androidem. Apple wprowadzi wyczekiwaną funkcję

Wiadomości RCS na iPhone’ach zyskają wyczekiwane rozwiązanie. Funkcję docenią też użytkownicy smartfonów z Androidem.

Apple długo kazało czekać na standard RCS

Podejrzewam, że wszystkie zmiany, które Apple musi wprowadzać przez Unię Europejską, wywołują w Cupertino mnóstwo bólu pewnej części ciała. Szczególnie, że już wcześniej firma Tima Cooka potrafiła robić duży problem z wdrożenia znacznie mniej inwazyjnych i podstawowych rozwiązań – przykładowo standardu RCS.

Apple przez lata broniło się przed wprowadzeniem czatów RCS, forsując własny komunikator iMessage. Na szczęście całe to zamieszanie skończyło się w 2024 roku – wówczas aplikacja Wiadomości, wraz z iOS 18, zyskała obsługę standardu RCS. Sprawiło to, że wymiana wiadomości ze znajomym, który korzysta z Androida, stała się bardziej nowoczesna i wygodniejsza.

Jednak implementacja w wykonaniu Apple nie jest idealna, bowiem funkcja szyfrowania end-to-end pomiędzy iOS a Androidem nie jest dostępna. Oznacza to, że rozmowy nie są odpowiednio zabezpieczone – trochę słabo, jak na firmę, która w przekazach marketingowych często chwali się właściwym podejściem do prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.

Niebawem jednak wspomniane braki zostaną nadrobione. Zespół Tima Cooka ma wdrożyć funkcję pełnego szyfrowania do aplikacji Wiadomości.

Kiedy szyfrowane wiadomości RCS na iPhonie?

Najnowsza testowa wersja iOS 26.5, oznaczona jako Release Candidate, wprowadza wiadomości RCS z szyfrowaniem end-to-end między iPhonem a aplikacją Wiadomości Google na urządzeniach z Androidem. Funkcja powinna więc znaleźć się w wersji stabilnej iOS 26.5, której należy oczekiwać w ciągu najbliższego tygodnia.

Warto jeszcze wiedzieć, że Apple testuje omawianą funkcję od lutego tego roku. Jej udostępnienie w kanale stabilnym nie będzie wiązać się od razu z dostępnością dla wszystkich użytkowników. Rozwiązanie musi być też wspierane przez operatora komórkowego, a więc niektórzy pewnie trochę poczekają.

źródło: 9to5Google

Jeśli funkcja będzie już dostępna, w rozmowach ze znajomymi z Androidem pojawi się informacja, że czat prowadzony jest w standardzie RCS oraz jest szyfrowany. Użytkownik będzie więc miał pewność, że wysyłane i odbierane wiadomości są odpowiednio zabezpieczone.