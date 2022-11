Wiadomości Google będą lepsze od iMessage? Google testuje nowe funkcje

W najbliższym czasie Google może wprowadzić kilka nowych, istotnych funkcji, które w pewnym stopniu jeszcze bardziej przybliżą Wiadomości do znanego z urządzeń Apple iMessage. Niektóre z nich mogą okazać się nawet lepsze. Przejrzyjmy pokrótce te, które są już testowane.

Nowy widok galerii, wskaźnik odczytania

Na chwilę obecną, przy wyborze zdjęcia, które chcemy wysłać odbiorcy, mamy widok prostej, przewijanej pionowo galerii. W testowej wersji aplikacji, oprócz tego widoku, pojawiła się możliwość wyboru grafik i filmów z poszczególnych folderów. Z pewnością może to ułatwić wybór konkretnego np. zrzutu ekranu czy zdjęcia pobranego z Messengera.

źródło: 9to5Google

Kolejną nowością jest nowy wskaźnik odczytania wiadomości. Warto tutaj zaznaczyć, że wszystkie związane z nim funkcjonalności dotyczą tylko czatów RCS. W dużym skrócie, zamiast napisów „Wysłana”, „Odczytana”, wyświetlają się symbole odhaczenia. Pojedynczy oznacza wysłanie, podwójny dostarczenie, a podwójny w zamalowanych kółkach – odczytanie.

źródło: 9to5Google

Reakcje na wiadomości dowolnymi emoji

Tę funkcję znamy zarówno z iMessage, jak i z Messengera. Mowa o reakcjach na wiadomości. Już od dawna możemy reagować na wiadomości od odbiorców zestawem siedmiu predefiniowanych emotek. Google chciałoby jednak, żeby użytkownicy mieli możliwość wyboru dowolnego ze wszystkich dostępnych emoji. Plusem tego rozwiązania jest fakt, że aplikacja poprawnie wyświetla także reakcje wysłane z iMessage.

źródło: 9to5Google

Transkrypcja wiadomości głosowych

Wiadomości Google umożliwiają wysyłanie notatek głosowych – niezależnie od tego, czy rozmawiamy z odbiorcą poprzez czat RCS, czy drogą SMS. Jest to przydatna funkcja, jednak z doświadczenia wiem, że nie zawsze dobra dla obu stron. Często ja, jako odbiorca, zwyczajnie nie mam możliwości odsłuchania takiej wiadomości. Google testuje więc opcję transkrypcji przychodzących do użytkowników “głosówek”.

źródło: 9to5Google

Warto jednak zaznaczyć, że tyczy się to języka angielskiego. Z czasem zobaczymy, jak i czy w ogóle będzie działać to w naszym ojczystym języku. Nawet jeśli, to znając życie, nie wydarzy się to zbyt szybko.

Kiedy ujrzymy te nowości?

Wszystkie te zmiany zapowiadają się naprawdę dobrze. Z racji, że lwia część producentów implementuje Wiadomości Google na swoich urządzeniach, zamiast autorskich aplikacji SMS, Google postanowiło rozwijać aplikację o nowe funkcje, a to duży plus.

Na ten moment nie mamy informacji, kiedy oficjalnie pojawi się aktualizacja dodająca wyżej wymienione nowości. Nie wiemy też, czy wszystkie z nich pojawią się w jednej aktualizacji, czy partiami i czy w ogóle – w końcu testowanie nowych funkcji nie musi oznaczać, że zostaną one udostępnione użytkownikom. Pozostaje zatem cierpliwie czekać, a jest na co.