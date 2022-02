Wiadomości Google nareszcie zaczynają poprawnie wyświetlać reakcje wysyłane z iPhone’ów

Apple przez długi czas nie chciało, by smartfony inne niż iPhone’y „rozumiały się” z iMessage tak dobrze jak inne urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Wiadomości Google nareszcie robią w tym kierunku pierwsze konkretne kroki.

Reakcje emoji z iMessage w Wiadomościach Google

Jeśli kiedykolwiek prowadziliśmy wymianę wiadomości na smartfonie z Androidem, a naszym rozmówcą była osoba używająca iMessage na iPhonie, mogliśmy czasem zauważyć, że nie otrzymujemy wszystkich emoji lub są one błędnie interpretowane. Reakcje na komunikaty potrafiły nie wyświetlać się w ogóle, co w ostateczności mogło nawet prowadzić do nieporozumień. Zwykle ukazywane były jako oddzielna wiadomość, co potęgowało tylko wrażenie bałaganu i wydłużało nitkę z konwersacją.

Na szczęście deweloperzy wyszukiwarkowego giganta postanowili ograniczyć „gryzienie się” ze sobą iMessage z Wiadomościami Google. Nowa wersja aplikacji Google poprawnie interpretuje reakcje emoji wysyłane z iMessage – przynajmniej znakomitą większość z nich.

Niestety, funkcja dostępna jest jedynie dla użytkowników programu w wersji beta. Oznacza to jednak, że wkrótce powinni ją otrzymać wszyscy korzystający z Wiadomości Google w ogólnodostępnej edycji, dostępnej z poziomu sklepu Google Play lub zainstalowanej domyślnie na smartfonie. Jak dotąd, niektórym udało się przetestować reakcje z iMessage na smartfonach Google Pixel 6 oraz Oppo Find X3 Pro.

Co ciekawe, sprzęty z Androidem nie zawsze wyświetlają właściwą reakcję na SMS. Drobne różnice pojawiają się nawet przy podstawowych znakach. Co prawda symbole kciuka w górę i w dół są identyczne w obu wypadkach, ale z innymi emoji jest inaczej. Na przykład reakcja „ha ha” wysłana z iMessage, pokazuje się w Wiadomościach Google jako buźka płacząca ze śmiechu, „serce” staje się buźką z oczami w kształcie serduszek, „wykrzyknik” pojawia się w formie buźki z otwartymi ustami, a „pytajnik” zamieniany jest na emoji zamyślonej buźki.

Nowa funkcja jest domyślnie włączona. Żeby zachować dotychczasowe ustawienia (czyli reakcje na SMS-y w postaci osobnych wiadomości), trzeba udać się do Ustawień zaawansowanych i wyłączyć opcję „Pokaż reakcje iPhone’a jako emoji”.