Ile Polacy wydadzą na zakupy podczas Black Friday 2022 i co kupią? (ankieta)

TO JUŻ DZIŚ – 25 listopada 2022 roku to Black Friday 2022, choć w tym roku większość sklepów i operatorów urządziła Black Week, który czasami trwa (znacznie) dłużej niż tylko tydzień. Czy Polacy dadzą się porwać szaleństwu zakupowemu pomimo bardzo wysokiej inflacji?

Ile Polak wyda na elektronikę podczas Black Friday 2022?

W najnowszym badaniu Digital Consumer Trends 2022 aż 60% ankietowanych zadeklarowało, że zamierza wydać więcej na elektronikę, szczególnie na zakup wearables i słuchawek bezprzewodowych. Black Friday i Cyber Monday są wręcz idealną okazją do tego, choć – jak zostało wspomniane – w tym roku duża część firm zorganizowała Black Week. Może to odpowiedź na obecną, trudną dla wielu osób sytuację – klienci niekoniecznie muszą być skorzy do impulsywnego kupowania, tylko mogą potrzebować więcej czasu, aby podjąć decyzję o zakupie nowego produktu lub usługi. A biorąc pod uwagę fakt, że dostępnych jest całkiem sporo atrakcyjnych ofert, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klient ostatecznie zdecyduje się skorzystać z nadarzającej się okazji.

fot. Karolina Grabowska / Pexels

Według badania „Elektronika na Black Friday/Cyber Monday”, przeprowadzonego przez Digital Care, ponad 40% Polaków planuje kupić elektronikę w Black Friday 2022 lub Cyber Monday 2022. Niewiele mniejszy odsetek, 35%, waha się, a co czwarty badany zadeklarował, że nie ma zamiaru nic kupować. Większość zdecydowanych na zakupy osób, 44%, zrobi je w sklepach internetowych, podczas gdy 38% w stacjonarnych.

Większość badanych (31%) czekało na obniżki do 50%, a rabatów w wysokości ponad 50% oczekiwało 20%. Z kolei 22% spodziewało się obniżek do 25%. Najwięcej, blisko jedna czwarta Polaków, skuszona rabatami, zamierza wydać podczas Black Friday 2022 i Cyber Monday 2022 od 500 do 1000 złotych. Mniej więcej taki sam odsetek zamierza zaś przeznaczyć na zakupy elektroniki w najbliższych dniach do 500 złotych (20%) lub od 1000 do 2000 złotych (19%). Jednocześnie 12% badanych podało przedział od 2000 do 5000 złotych, a 1% kwotę powyżej 5000 złotych.

Co Polacy kupią podczas Black Friday 2022 i Cyber Monday 2022?

W trakcie najbliższych dni Polacy kupią przede wszystkim smartfony i urządzenia peryferyjne – takie urządzenia wskazało 26% ankietowanych. Jednocześnie ponad 70% posiadaczy nowych smartfonów dokupi szkło lub folię ochronną, a 42% dodatkowe usługi serwisowe i przedłużone gwarancje. 15% osób zadeklarowało zakup laptopa, a 13% telewizora. 11% badanych kupi zaś sprzęt audio, a smartwatche i smart bandy 10%.

Nie sposób jednak zapominać, że Black Friday 2022 i Cyber Monday 2022 odbywają się w cieniu bardzo wysokiej inflacji – według GUS w październiku 2022 roku wyniosła ona 17,9% rok do roku i wzrosła o 1,8% miesiąc do miesiąca. W trakcie przeprowadzania badania „Elektronika na Black Friday/Cyber Monday” aż 55% osób powiedziało, że planuje ograniczyć wydatki podczas Black Friday lub/i Cyber Monday w związku z obecną sytuacją gospodarczą i wysoką inflacją, a tylko 19% nie zamierza tego robić.

Z uwagi na trudną sytuację, Polacy najczęściej zrezygnują z zakupu książek (30%), kosmetyków (26%) i odzieży (25%). Rzadziej zaś z kupowania elektroniki (20%) i zabawek dla dzieci (19%). Co ósma osoba powiedziała zaś, że nie zamierza z niczego rezygnować.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej, wiek: 18-60, n=500 (źródło: Digital Care)

Ankieta

Przy okazji chcielibyśmy Was zapytać, czy planujecie coś kupić podczas Black Friday 2022 lub/i Cyber Monday 2022 bądź już skorzystaliście z jakiejś okazji? A jeśli wciąż szukacie ciekawych ofert, znajdziecie je na naszej stronie!