Nie płacz za BlackBerry. Ten smartfon będzie idealnym zastępcą

Trendy i estetyka zmienia się co jakiś i to, za czym szaleliśmy 15 lat temu, nie oznacza, że dzisiaj patrzymy na to z takim samym entuzjazmem. Choć smartfony z fizyczną klawiaturą należą już do historii, to wciąż znajduje się ktoś, kto nie chce ich definitywnej śmierci. Ponownie udział w tej zabawie bierze Unihertz.

Sposób na fizyczną klawiaturę w 2025 roku

Chcielibyście posiadać smartfon z fizyczną klawiaturą w dzisiejszych czasach? Są na to trzy metody. Pierwsza to oczywiście zdecydować się na zakup jakiegoś urządzenia z przeszłości. Będą to jednak telefony wiekowe, narażone na cyberataki lub zwyczajnie pozbawione przydatnych technologii pokroju NFC czy 5G.

Druga opcja to akcesoria. Ostatnio wspominaliśmy na łamach Tabletowo o Clicks – etui z klawiaturą umieszczoną na dole. Z tym rozwiązaniem wiążą się pewne wady – smartfony stają się wtedy absurdalnie długie, a akcesorium przygotowywane jest obecnie tylko do najpopularniejszych urządzeń, takich jak iPhone 16, Google Pixel 9 czy Samsung Galaxy S25.

Trzecia możliwość to znalezienie współczesnego smartfona z fizyczną klawiaturą. Okazuje się, że nie jest to niemożliwe zadanie. W 2019 roku Unihertz zaprezentował model z serii Titan – telefon, który z daleka przypomina coś, co mogłoby wyjść z fabryki BlackBerry. Firma najwidoczniej lubi robić smartfony inne niż wszyscy i postanowiła wydać pełnoprawnego następcę „Tytana”. Warto w tym miejscu odnotować, że w serii zadebiutowały również modele Titan Slim i Titan Pocket.

Unihertz Titan 2 nadchodzi

Póki co o Unihertz Titan 2 wiadomo niewiele w kwestii parametrów technicznych – możemy się jedynie domyślać, że urządzenie otrzyma w miarę aktualną wersję Androida, a ekran zaoferuje nietypowe proporcje przypominające 1:1.

Unihertz Titan 2 na pierwszej grafice (źródło: Unihertz)

Nieco więcej jesteśmy w stanie powiedzieć o urodzie smartfona. O ile poprzednik choć trochę próbował walczyć z oklepanym prostokątem za pomocą dodatkowych ostrych krawędzi na górnej i dolnej części, o tyle Titan 2 prezentuje się jak typowa cegła. Najważniejszy element, czyli klawiatura, składa się z czterech rzędów – pierwszy to zestaw klawiszy funkcyjnych, natomiast pozostałe trzy to prawie-klasyczny układ QWERTY, gdzie w ostatnim rzędzie między „V” a „B” wciśnięto spację, enter powędrował w prawy dolny róg, a backspace znalazł się na prawo od „L”.

Unihertz planuje przygotować dla Titan 2 kampanię crowdfundingową na Kickstarterze w czerwcu 2025 roku. Jeżeli firma uzbiera wystarczająco dużo zamówień przedpremierowych, jest szansa na pełnoskalową produkcję. Cenę oraz specyfikację poznamy zatem już niedługo.