WhatsApp nareszcie pojawi się na iPadach. Jest już wersja beta

Wszyscy użytkownicy tabletów Apple, którzy z niecierpliwością czekali na natywną aplikację WhatsApp na swoje urządzenia, w końcu mogą ją pobrać. Warto zauważyć, że to dopiero Beta, jednak jej pojawienie się oznacza, że do oficjalnego wprowadzenia komunikatora na iPady już całkiem niedługa droga.

WhatsApp na iPadach

WhatsApp jest dostępny na iPhone’ach od wielu lat. Na początku tego roku pojawiła się również wersja beta natywnej aplikacji na MacOS. Wielu użytkownikom brakowało jednak oficjalnej apki komunikatora na iPadach. Pojawiła się już wersja beta. Co o niej wiemy?

Do tej pory jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie zmuszał posiadaczy tabletów Apple do korzystania z wersji webowej. To jednak było dość problematyczne i wielu użytkownikom zwyczajnie nie chciało się bawić w korzystanie z WhatsAppa w taki właśnie sposób.

O aplikacji przeznaczonej na iPady mówiło się już od dłuższego czasu. Do tej pory pozostawała ona jednak jedynie w sferze pobożnych życzeń wielu użytkowników. Teraz jednak wygląda na to, że sytuacja się zmieniła. Meta niespodziewanie udostępniła wersję beta apki. Poinformował o tym serwis WABetaInfo, który zauważył dostępność programu – chodzi dokładnie o wersję 23.19.1.71 na iOS.

Wersja beta WhatsApp na iPad (źródło: wabetainfo)

Jak skorzystać z apki?

Póki co, aplikację WhatsApp na tablet Apple można zainstalować za pomocą TestFlight, czyli platformy Giganta z Cupertino służącej do wysyłania użytkownikom testowych wersji programów. Dostęp do komunikatora ograniczony jest jednak do osób zarejestrowanych jako testerów.

Aby skonfigurować komunikator na iPadzie, należy posiadać zainstalowaną wersję beta aplikacji zarówno na iPhone i iPadzie. Następnie w ustawieniach należy przejść do sekcji „Połączone urządzenia”, a następnie wybrać opcję „Połącz urządzenie”. Na ekranie wyświetli się wówczas kod QR, który trzeba zeskanować za pomocą iPada. Po wykonaniu tych kroków możliwe jest całkowicie niezależne korzystanie z WhatsAppa na tablecie Apple.

Warto podkreślić, że interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, by wykorzystać potencjał większego ekranu. Ważne jest, aby mieć na uwadze, że obecna wersja jest jeszcze w fazie beta. W związku z tym niektóre funkcje, takie jak możliwość przeglądania i publikowania aktualizacji statusu oraz niektóre opcje związane z lokalizacją, mogą jeszcze nie funkcjonować prawidłowo. WhatsApp zamierza jednak rozwiązać te kwestie, wprowadzając poprawki błędów i różne ulepszenia w nadchodzącej aktualizacji.