WhatsApp szykuje nowości, które ułatwią Ci życie

Twórcy WhatsAppa nie zwalniają tempa i wprowadzają funkcje, które realnie mogą zmienić sposób korzystania z tego komunikatora. Nowe rozwiązania upraszczają komunikację i to zarówno na Androidzie, jak i na iOS. Czym tym razem może zaskoczyć swoich użytkowników ten komunikator?

WhatsApp i automatyczne tłumaczenia wiadomości

WhatsApp to jedna z tych aplikacji, które przez cały czas dorzucają nowe funkcje lub udoskonalenia dla swoich użytkowników. Na początku kwietnia WhatsApp zyskał mnóstwo nowych funkcji. To jednak nie koniec nowości, które przygotowują twórcy.

W najnowszej wersji beta WhatsAppa na Androida (2.25.12.25) pojawiła się funkcja tłumaczenia wiadomości i aktualizacji z kanałów. Tłumaczenie odbywa się całkowicie lokalnie na urządzeniu, co oznacza, że dane nie trafiają do żadnych zewnętrznych serwerów. Dzięki temu zachowana zostaje pełna prywatność i szyfrowanie typu end-to-end w komunikatorze.

Użytkownik może sam wybrać język, z którego wiadomości mają być tłumaczone – w tej wersji dostępne są m.in. hiszpański, portugalski, arabski, hindi czy rosyjski. Co więcej, można też zainstalować specjalny pakiet językowy, który automatycznie rozpozna język nadawcy.

źródło: WABetaInfo

Funkcja dostępna jest z poziomu ekranu informacji o czacie, gdzie można ustawić automatyczne tłumaczenie dla konkretnej rozmowy. Jeśli ktoś woli sam decydować, kiedy coś przetłumaczyć, nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy wtedy przytrzymać wiadomość i kliknąć opcję „Tłumacz”.

Tłumaczenia generowane są na podstawie lekkich pakietów językowych. Oznacza to, że choć działają szybko, mogą być mniej dokładne niż te z chmurowych usług Google czy Microsoftu. WhatsApp daje jednak możliwość zgłoszenia nieprawidłowych tłumaczeń. Ta nowość jest już dostępna dla niektórych betatesterów aplikacji i – według informacji WABetaInfo – ma zostać niedługo udostępniona większej liczbie użytkowników beta.

WhatsApp w iOS też zyskuje

W przypadku wersji beta WhatsAppa na iOS (25.12.10.70) twórcy skupili się na ułatwieniach dla osób korzystających z wiadomości głosowych. Nowa funkcja pozwala wybrać, czy wiadomości głosowe mają być transkrybowane automatycznie, ręcznie, czy wcale. Dotychczas aplikacja samodzielnie generowała transkrypcję, jeśli tylko była taka możliwość. Teraz decyzja należy do użytkownika.

Podobnie jak w przypadku tłumaczenia, również transkrypcje działają lokalnie, wykorzystując modele językowe Apple zainstalowane w systemie iOS 16 lub nowszym. Obsługiwane są m.in. języki takie jak angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, chiński, japoński, arabski i wiele innych. Na iOS 17 lista dostępnych języków została jeszcze rozszerzona.

źródło: WABetaInfo

Co ważne, przepisane wiadomości są „wyszukiwalne”. Wystarczy wpisać fragment tekstu w wyszukiwarkę czatu, by znaleźć interesujące nas nagranie. To ogromna oszczędność czasu, szczególnie w przypadku dłuższych rozmów.

Funkcja trafiła na razie do części testerów, ale według informacji podanych przez WABetaInfo w nadchodzących tygodniach będzie udostępniana większej liczbie osób. Patrząc z mojej perspektywy muszę stwierdzić, że taka funkcja przydałaby się w Messengerze i często byłaby wręcz zbawienna.