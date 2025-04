iPad doczeka się aplikacji, na którą czekaliśmy 15 lat

Tablety to niesamowicie przydatne urządzenia mobilne. Mają one jednak pewną wadę – może brakować na nich aplikacji, które kojarzymy ze smartfonów. Jak udowadnia dzisiejszy przykład, można na nie czekać nawet 15 lat.

Jak uruchomić Instagram na iPadzie?

Proces uruchomienia Instagrama na tablecie Apple składa się z kilku kroków. Po pierwsze, należy wyszukać aplikację w App Store przy włączonym filtrze „Wsparcie – iPhone i iPad”. Następnie trzeba autoryzować pobieranie, zalogować się i gotowe.

Ale zaraz, chwila moment – dlaczego apka otwiera się w małym okienku? Dlatego, że nie jest to dedykowane oprogramowanie na iPady, a wersja przygotowana na smartfony, skalowana dzięki funkcji wdrożonej w iPadOS 15. Włączenie przybliżenia x2 w ustawieniach nieco ratuje sprawę, ale to nie to samo, co natywna aplikacja. Ci, którzy myślą o obejściu sytuacji, wpisując adres Instagrama w przeglądarce internetowej, muszą pamiętać, że nie da się ten sposób przesyłać wideo oraz zdjęć.

Dlaczego Instagram, który zadebiutował w tym czasie, co pierwszy iPad, czyli w 2010 roku, nigdy nie doczekał się dedykowanej aplikacji? Najwidoczniej Meta nie była specjalnie zainteresowana platformą, czego dowodzi wypowiedź Adama Mosseriego, prezesa Instagrama, z 2021 roku. Stwierdził on wtedy, że przygotowanie oprogramowania na tablet Apple nie jest dla nich kwestią priorytetową.

Aplikacja Instagrama oficjalnie na iPadzie w 2025 roku?

Jeden z pracowników, który woli pozostać anonimowy, przekazał serwisowi The Information, że Instagram pracuje nad dedykowaną apką na iPadOS. Jest nawet szansa, że oprogramowanie zadebiutuje już w 2025 roku.

Czyżby zespół odpowiedzialny za platformę znalazł nieco mocy przerobowych, aby przygotować aplikację na iPada? Jest to jak najbardziej możliwe, choć w grę wchodzi jeszcze jeden argument – platforma społecznościowa może szukać sposobów na przyciągnięcie do siebie użytkowników w czasach, kiedy chińska konkurencja w postaci ByteDance, właściciela TikToka, rośnie w siłę. Dowodem potwierdzającym tę tezę jest także zaprezentowanie wczesnej wersji aplikacji Edits – oprogramowania do edycji wideo, które mogłoby rywalizować z CapCut, również nalężącym do ByteDance.

Wygląda na to, że iPada czekają złote czasy – najpierw użytkownicy doczekali się kalkulatora, a wkrótce mogą otrzymać wygodny sposób na oglądanie rolek z Instagrama – oczywiście pod warunkiem, że firma dociągnie projekt do końca.