Dostałeś „mandat” na parkingu przy sklepie? UOKiK reaguje

Po udanych zakupach wracasz do swojego samochodu, a za wycieraczką… powiewa „mandat”. Wezwanie do dodatkowej opłaty na parkingu przy sklepie to zmora polskich kierowców. UOKiK – po licznych skargach – postanowił przyjrzeć się operatorom parkingów.

„Mandat” na parkingu przy sklepie – UOKiK sprawdza operatorów parkingów

Po zakupach wracasz do samochodu zaparkowanego na przysklepowym parkingu i widzisz „mandat” za wycieraczką? To niestety nie są sporadyczne sytuacje, a do UOKiK zgłasza je coraz więcej Polaków. W pierwszym półroczu 2026 roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło 465 zgłoszeń dotyczących otrzymania wezwania do zapłaty – to o 65 zgłoszeń więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

UOKiK twierdzi, że kierowcy skarżą się przede wszystkim na niewystarczające lub mało widoczne oznakowanie wskazujące na obowiązek pobrania biletu. Zdarza się również, iż kontroler parkingu wystawi bilet, zanim kierowca zdąży pobrać go z automatu. Instytucja przekazała też, że sam paragon potwierdzający zakupy w danym sklepie nie jest równoznaczny z automatycznym anulowaniem opłaty dodatkowej, jeśli konsument nie dopełnił jasno wskazanego obowiązku pobrania biletu bądź rejestracji pojazdu w aplikacji.

Operatorzy parkingów pod lupą UOKiK – pierwsze kary już są

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdradził portalowi Dla Handlu, że prowadzi postępowania wyjaśniające wobec kilku operatorów prywatnych parkingów, w tym wobec APCOA Polska, Prawnych Rozwiązań Parkingowych, Trafipark i Anpol. Warto podkreślić, że na ten moment UOKiK weryfikuje, czy zasady obowiązujące na parkingach mogą uzasadniać wszczęcie postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów albo stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów przez operatorów.

Instytucja sprawdzi m.in. ograniczenie prawa do odwołania się od wezwania do zapłaty, dodatkowe wymogi formalne, a także sposób przekazywania informacji o właścicielu pojazdu do rejestru dłużników. Warto wspomnieć, że w toku postępowania UOKiK-u wobec spółki Prawne Rozwiązania Parkingowe, na firmę nałożono już karę finansową w wysokości ponad 42,7 tysiąca złotych. Jej powodem było nieprzekazanie wymaganych informacji.

Z kolei od marca 2026 roku trwa postępowanie wobec Trafipark, które obejmuje czynności windykacyjne wobec właścicieli pojazdów. Anpol natomiast naraził się systemem rozpatrywania reklamacji, a postępowanie wobec APCOA dotyczy sygnałów konsumentów odnoszących się do pobieranych przez spółkę opłat dodatkowych. Warto przypomnieć, że UOKiK już wcześniej ukarał spółkę APCOA m.in. za ograniczone możliwości składania reklamacji.