Nowy robot do zadań specjalnych już w Polsce

Na polskim rynku zadebiutował nowy robot produkcji Ecovacs Robotics, który wyręczy domowników z kolejnej uciążliwej czynności. To pierwszy taki sprzęt w portfolio tej chińskiej marki.

Nowy robot Ecovacs wyręczy Cię z kolejnej żmudnej pracy

Ecovacs Robotics jest producentem robotów, które dbają o podłogi i trawniki, a nawet okna. Teraz firma wkracza w kolejny etap, wprowadzając na polski rynek swoje pierwsze urządzenie powstałe z myślą o pielęgnacji basenów.

Ultramarine P1 to robot oferujący technologię ssania Ultra Pure o wydajności 4800 GPH (galonów na godzinę) – jest to równowartość 18170 litrów na godzinę. Oczyszczanie wody z liści, piasku i innych zanieczyszczeń osiadających w basenie opiera się o silnik, zoptymalizowany kanał S-flow oraz cztery szczotki rolkowe działające niezależnie i gwarantujące stałą przyczepność robota do ścian basenu.

Ponadto urządzenie wyposażono w podwójny filtr Dual-Layer – zewnętrzny o wielkości oczek 180 mikronów, a wewnętrzny – 3 mikronów. Zgodnie z deklaracją producenta, system ten ma być zdolny do wychwytywania 10 rodzajów zanieczyszczeń, a jego skuteczność ma sięgać 99%.

Robot basenowy Ultramarine P1 – wytrzymałość i wydajność

Ecovacs wspomina, że Ultramarine P1 został wyposażony w dziesięć rozwiązań konstrukcyjnych, składających się na system Durability. Dzięki nim robot ma być lepiej chroniony i niezawodnie działać przez dłuższy czas. System ten obejmuje m.in. warstwę chroniącą przed działaniem chloru, promieniowaniem UV, korozją i zużyciem, a także warstwę uszczelniającą mającą zapewnić wodoodporność zgodną z wymogami klasy IP68. Robot oferuje też inteligentny system nawigacji, odpowiedzialny za planowanie efektywnych tras, zapobieganie blokowaniu się robota i ograniczający kolizje.

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Ultramarine P1 wyposażono w akumulator litowy o pojemności 5200 mAh, co ma pozwolić na czyszczenie basenu w trybie Eco nawet do trzech godzin. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu maszyna może wyczyścić do 180 m2 powierzchni ścian i dna. Sprzęt pracuje bezprzewodowo i sterowany jest z poziomu aplikacji mobilnej.

Robot basenowy Ultramarine P1 (źródło: Ecovacs)

Ecovacs Ultramarine P1 – cena i dostępność w Polsce

Robot do czyszczenia basenów Ecovacs Ultramarine P1 jest już dostępny na polskim rynku. Jego cena detaliczna została ustalona na 2399 złotych.