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(źródło: Max Vakhtbovych | Pexels)
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Nowy robot do zadań specjalnych już w Polsce

Natalia Kania-Kuc·
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Nowy robot do zadań specjalnych już w Polsce

Na polskim rynku zadebiutował nowy robot produkcji Ecovacs Robotics, który wyręczy domowników z kolejnej uciążliwej czynności. To pierwszy taki sprzęt w portfolio tej chińskiej marki.

Nowy robot Ecovacs wyręczy Cię z kolejnej żmudnej pracy

Ecovacs Robotics jest producentem robotów, które dbają o podłogi i trawniki, a nawet okna. Teraz firma wkracza w kolejny etap, wprowadzając na polski rynek swoje pierwsze urządzenie powstałe z myślą o pielęgnacji basenów.

Ultramarine P1 to robot oferujący technologię ssania Ultra Pure o wydajności 4800 GPH (galonów na godzinę) – jest to równowartość 18170 litrów na godzinę. Oczyszczanie wody z liści, piasku i innych zanieczyszczeń osiadających w basenie opiera się o silnik, zoptymalizowany kanał S-flow oraz cztery szczotki rolkowe działające niezależnie i gwarantujące stałą przyczepność robota do ścian basenu.

Robot basenowy Ecovacs Ultramarine P1
Robot basenowy Ultramarine P1 (źródło: Ecovacs)
Robot basenowy Ecovacs Ultramarine P1
Robot basenowy Ultramarine P1 (źródło: Ecovacs)
Robot basenowy Ecovacs Ultramarine P1
Robot basenowy Ultramarine P1 (źródło: Ecovacs)

Ponadto urządzenie wyposażono w podwójny filtr Dual-Layer – zewnętrzny o wielkości oczek 180 mikronów, a wewnętrzny – 3 mikronów. Zgodnie z deklaracją producenta, system ten ma być zdolny do wychwytywania 10 rodzajów zanieczyszczeń, a jego skuteczność ma sięgać 99%.

Robot basenowy Ultramarine P1 – wytrzymałość i wydajność

Ecovacs wspomina, że Ultramarine P1 został wyposażony w dziesięć rozwiązań konstrukcyjnych, składających się na system Durability. Dzięki nim robot ma być lepiej chroniony i niezawodnie działać przez dłuższy czas. System ten obejmuje m.in. warstwę chroniącą przed działaniem chloru, promieniowaniem UV, korozją i zużyciem, a także warstwę uszczelniającą mającą zapewnić wodoodporność zgodną z wymogami klasy IP68. Robot oferuje też inteligentny system nawigacji, odpowiedzialny za planowanie efektywnych tras, zapobieganie blokowaniu się robota i ograniczający kolizje.

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Ultramarine P1 wyposażono w akumulator litowy o pojemności 5200 mAh, co ma pozwolić na czyszczenie basenu w trybie Eco nawet do trzech godzin. Producent deklaruje, że na jednym ładowaniu maszyna może wyczyścić do 180 m2 powierzchni ścian i dna. Sprzęt pracuje bezprzewodowo i sterowany jest z poziomu aplikacji mobilnej.

Robot basenowy Ecovacs Ultramarine P1
Robot basenowy Ultramarine P1 (źródło: Ecovacs)

Ecovacs Ultramarine P1 – cena i dostępność w Polsce

Robot do czyszczenia basenów Ecovacs Ultramarine P1 jest już dostępny na polskim rynku. Jego cena detaliczna została ustalona na 2399 złotych.

Gdzie kupić?

Robot do czyszczenia basenów Ecovacs Ultramarine P1

ok. 2399 zł
(Przybliżona cena z dnia: 28 lipca 2026)
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