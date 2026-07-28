Wynajem samochodu na minuty. Teraz masz jeszcze większy wybór

Wynajem samochodów w Polsce wchodzi na nowy poziom. Bolt Drive uzupełnia swoją flotę pojazdów o setki nowych aut dla polskich kierowców.

Nowe auta Bolta wyjadą na polskie ulice

Usługa Bolt Drive, polegająca na wypożyczaniu auta na minuty, zadebiutowała w Polsce w 2021 roku. Teraz firma postanawia dość solidnie ją rozwinąć, a przed końcem 2027 roku udostępnić kierowcom na terenie Warszawy niemal 400 nowych samochodów (w ramach carsharingu). Inwestycja pochłonie ponad 150 milionów złotych, a flota zostanie zasilona samochodami Toyota Yaris oraz Toyota Yaris Cross.

Bolt twierdzi, że własna flota pojazdów pozwala firmie na pełną kontrolę nad jakością usługi na każdym etapie, od stanu technicznego pojazdu po doświadczenie klienta. Ponadto carsharing wspiera realizację misji firmy w tworzeniu miast przyjaznych ludziom, a nie samochodom.

Przedsiębiorstwo deklaruje, że konsumenci otrzymają dostęp do elastycznego modelu cenowego. Opłata będzie naliczana tak, jak życzy sobie tego użytkownik – za minuty i przebyte kilometry lub w ramach wybranego pakietu np. godzinowego, dobowego czy tygodniowego. Po zakończeniu wynajmu system automatycznie wybierze najbardziej korzystny dla klienta sposób rozliczenia. Warto wspomnieć, że Bolt pokrywa koszty tankowania paliwa na stacjach Shell.

Wynajem samochodu w Bolt Drive – zabezpieczenia i warunki usługi

Nowe pojazdy dołączające do floty Bolt Drive wyposażono w systemy monitorowania prędkości jazdy, za pomocą których firma może skontaktować się z użytkownikiem, jeśli zostaną wykryte ryzykowne zachowania. Z kolei rozwiązanie Driving Score pozwala kierowcy na bieżące weryfikowanie swojego stylu jazdy.

Każdy z pojazdów objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC, a konsument z aktywnym wynajmem może skontaktować się z obsługą przez całą dobę i przez 7 dni w tygodniu. Zespół Bolta jest też w stałej gotowości w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji.

Warto podkreślić, że usługa carsharingu w Bolt dostępna jest dla kierowców posiadających prawo jazdy od minimum roku, którzy ukończyli 23. rok życia. Rejestracja trwa około 3 minuty i ograniczona jest do aplikacji, gdzie wymagane jest zweryfikowanie prawa jazdy, dowodu osobistego oraz wykonanie selfie. Pierwsze 15 minut rezerwacji samochodu jest bezpłatne. Zamykanie i otwieranie samochodu jest możliwe z poziomu aplikacji. Warto też podkreślić, że opłaty za parkowanie w płatnych warszawskich strefach jest wliczone w koszt przejazdu.