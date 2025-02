WhatsApp z nowościami (nie tylko) dla samotnych. Rozmowy z ChatGPT są teraz ciekawsze

Twórcy ChatGPT ogłosili nowości, z których skorzystają użytkownicy WhatsAppa. Od teraz rozmowy z AI pozwalają na odczuwanie więcej.

Większe możliwości ChatGPT w aplikacji WhatsApp

Nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę z tego, że od niedawna z ChatGPT porozmawiamy również w komunikatorze WhatsApp. Wystarczy tylko dodać odpowiedni kontakt i napisać pierwszą wiadomość. Całość podana jest w formie typowej konwersacji, aczkolwiek zamiast rozmawiać z drugą osobą prowadzimy wymianę wiadomości z chatbotem AI.

Dotychczas jednak interakcje były ograniczone do wiadomości tekstowych. Mogliśmy zadawać różne pytania, tak samo jak w przypadku korzystania z oddzielnej aplikacji ChatGPT. Bardziej samotni użytkownicy komunikatora, którzy niekoniecznie mają z kim pisać, mogli nawet spróbować przeprowadzić ciekawą rozmowę ze sztuczną inteligencją.

Jak wynika ze zmian ogłoszonych przez OpenAI na platformie X, ChatGPT w WhatsAppie zyskał teraz dodatkowe opcje. Zdecydowanie możemy stwierdzić, że rozmowy powinny być znacznie ciekawsze. Otóż możemy dodawać zdjęcia do pytań, a także wysyłać wiadomości głosowe.

Sprawdziłem, czy opisywane rozwiązanie obsługuje również język polski. ChatGPT poprawnie zidentyfikował i opisał wysłane zdjęcie z kebabem. Nie miał również problemów ze zrozumieniem wiadomości głosowej, w której poprosiłem o podanie dzisiejszej daty. Na udzielenie obu odpowiedzi musiałem jednak chwilę poczekać.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jak korzystać z ChatGPT w aplikacji WhatsApp?

Rozpoczęcie zabawy jest banalnie proste. Wystarczy dodać numer 1-800-CHAT-GPT (1-800-242-8478) do kontaktów. Oczywiście cyfra 1 na początku to numer kierunkowy do Stanów Zjednoczonych. Warto o tym wiedzieć, bo domyślnie w Polsce aplikacja WhatsApp podczas dodawania kontaktu ma ustawiony polski numer kierunkowy (+48). Po wykonaniu tych kroków pozostaje rozpoczęcie rozmowy.

Dopiero co minął pierwszy miesiąc 2025 roku, a w przypadku omawianego komunikatora wydarzyło się już całkiem sporo. Dowiedzieliśmy się, że WhatsApp stawia na kreatywność, a także mogliśmy usłyszeć o nowych funkcjach mających spodobać się użytkownikom Facebooka. Ponadto WhatsApp na iPhone’ach ma zyskać funkcję znaną z Androida, a także osoby korzystające z WhatsAppa mają otrzymać rozwiązanie pomocne w planowaniu.

Zdecydowanie dzieje się, ale to dobrze – widać, że komuś zależy na rozwoju aplikacji.