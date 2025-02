Pierwsze urządzenia z Apple M5 jeszcze w tym roku. Ważny krok został wykonany

Możemy założyć, że sprzęt z układami Apple M5 na pokładzie będzie mocarny i zdecydowanie wart uwagi. Firma Tima Cooka wykonała ważny krok w kierunku premiery nowych urządzeń.

Apple M5 trafił do masowej produkcji

Z jednej strony można pośmiać się z niektórych premier Apple, takich jak niedawny debiut Apple Invites. Z drugiej jednak, firma wciąż potrafi udowodnić, że ma pomysł na dalszy rozwój i zatrudnia świetnych inżynierów. Dobrym przykładem jest przejście na autorskie procesory ARM w komputerach.

Pierwsze MacBooki z układami Apple M zostały zaprezentowane w 2020 roku. Wzbudzały one początkowo spore obawy związane z wydajnością czy kompatybilnością oprogramowania. Testy pokazały jednak, że mamy do czynienia z produktem znacznie lepszym od dotychczasowego. Co więcej, wspomniane obawy o działanie oprogramowania okazały się niepotrzebne.

Od premiery pierwszych Maców z procesorami ARM minęło już trochę czasu. Doczekaliśmy się kolejnych generacji układów, a z czasem również pełnego rozwodu z Intelem. Aktualnie najnowszy układ zadebiutował w tablecie. Trafił on na pokład iPada Pro 2024. Następnie firma zaprezentowała komputery – debiut nowego iMaca z M4 czy premiera MacBooków Pro z M4.

iPad Pro 2024, czyli pierwsze urządzenia z Apple M4 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Zespół Tima Cooka nie zamierza zwalniać tempa i przygotowuje się do wykonania kolejnego ciosu. Jak wynika z raportu południowokoreańskiego ET News, partnerzy Apple rozpoczęli już masową produkcję układów z rodziny Apple M5. Warto podkreślić, że obecnie przeprowadzany jest ostatni etap produkcji, czyli pakowanie, mające na celu ochronę procesora i przygotowanie go do dalszego montażu.

Z pewnością wiecie, że za produkcję chipów odpowiada TSMC. Z kolei pakowaniem zajmują się firmy: tajwańska OSAT, amerykańska Amkor i chińska JCET. Obecnie produkcja ma dotyczyć podstawowego Apple M5, a mocniejsze M5 Pro, M5 Max i M5 Ultra czekają na swoją kolei.

Pierwsze urządzenia z Apple M5 jeszcze w tym roku

Układ Apple M5 ma przynieść kilka usprawnień względem swojego poprzednika. Wciąż będzie jednak wykonany w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Podobno w planach był proces 2 nm, ale jego wdrożenie mogłoby wiązać się ze zbyt dużymi kosztami. Mamy otrzymać dodatkowy zastrzyk mocy, lepsze zarządzanie ciepłem i można spodziewać się rozwiązań mających usprawnić wykonywanie zadań AI.

Apple M5 ma zadebiutować jeszcze w tym roku w nowym iPadzie Pro. Chociaż pojawiają się informacje o ewentualnym przesunięciu premiery iPada na początek 2026 roku. Podobno pierwsze MacBooki Pro z M5 mamy zobaczyć pod koniec 2025 roku. Następnie w 2026 roku czeka nas premiera nowych MacBooków Air i zaktualizowanej wersji gogli Apple Vision Pro.