Nowa funkcja WhatsApp pomoże Ci w planowaniu

WhatsApp testuje nową funkcję, która może ułatwić planowanie spotkań i organizację dnia bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji. Platforma wprowadza możliwość tworzenia wydarzeń bezpośrednio w czatach prywatnych, co wcześniej było dostępne tylko w grupach i społecznościach.

Planowanie wydarzeń prosto z czatu

Nowa funkcja WhatsApp umożliwia użytkownikom tworzenie wydarzeń bezpośrednio w indywidualnych rozmowach. Dzięki temu użytkownicy mogą planować spotkania, dodawać przypomnienia i organizować swoje obowiązki bez potrzeby korzystania z zewnętrznych aplikacji do zarządzania czasem, takich jak np. różnorakie kalendarze czy planery.

Warto dodać, że taka możliwość to nie jest całkowita nowość dla użytkowników tego komunikatora. Do tej pory opcja planowania wydarzeń była dostępna jedynie w czatach grupowych i społecznościach, gdzie służyła do organizowania większych spotkań i koordynowania działań między wieloma osobami. Teraz komunikator postanowił rozszerzyć jej zasięg na rozmowy prywatne, co może być przydatne np. dla osób umawiających się na spotkania biznesowe czy po prostu wspólne wyjścia.

Tworzenie wydarzeń w czatach prywatnych działa podobnie jak w grupach – użytkownicy mogą dodawać szczegóły dotyczące spotkania, takie jak data, godzina i lokalizacja. Co więcej, WhatsApp umożliwia powiązanie wydarzenia z rozmową głosową lub wideorozmową, co ułatwia organizację spotkań online.

Nowa funkcja WhatsApp (źródło: WABetaInfo)

WhatsApp stale dorzuca jakieś nowości

Warto dodać, że komunikator należący do Meta to jedna z aplikacji, która nie oszczędza na zmianach i co jakiś czas zaskakuje swoich użytkowników czymś nowym. Tylko w styczniu informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl m.in. o wprowadzeniu do WhatsApp „efektów kreatywnych”, a także o obsłudze wielu kont na jednym urządzeniu, która już niedługo trafi na sprzęt z systemem iOS.

Nowa funkcja pokazuje, że WhatsApp coraz mocniej rozszerza swoje możliwości i stara się stać czymś więcej niż tylko komunikatorem. Wprowadzenie opcji planowania wydarzeń w prywatnych rozmowach to ruch, który może sprawić, że użytkownicy rzadziej będą sięgać do apek kalendarzy. Dzięki temu WhatsApp staje się coraz bardziej kompleksowym narzędziem do zarządzania komunikacją – zarówno prywatną, jak i biznesową.

Nowa funkcja jest obecnie dostępna dla wybranych użytkowników wersji beta (2.25.3.6) korzystających z systemu Android i stopniowo trafia do kolejnych osób. Ostateczna data jej oficjalnego wdrożenia nie jest jeszcze znana, ale jeśli testy przebiegną pomyślnie, można spodziewać się jej udostępnienia dla wszystkich użytkowników w najbliższych miesiącach.