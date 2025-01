WhatsApp na iPhone’y wreszcie zyska funkcję znaną z Androida

Jak wynika ze zmian odkrytych w beta wersji WhatsAppa na iOS, użytkownicy iPhone’ów niebawem doczekają się przydatnej funkcji. Co ciekawe, już sporo wcześniej trafiła ona do aplikacji dostępnej na Androida.

Jedno konto Ci nie wystarcza? Ta nowość jest dla Ciebie

W październiku 2023 roku informowaliśmy Was, że WhatsApp na Androidzie otrzymał obsługę wielu kont. Użytkownicy zyskali możliwość dodania dodatkowego konta do głównego w tej samej aplikacji na tym samym urządzeniu. Brzmi to świetnie, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że w celu skonfigurowania drugiego konta potrzebny jest drugi numer telefonu w formie drugiej karty SIM lub eSIM.

Niestety, dotychczas z takiego udogodnienia nie mogli korzystać właściciele iPhone’ów. Pozostawała im instalacja obok aplikacji WhatsApp Business lub ewentualnie kupno drugiego smartfona z Cupertino. Przypomniał mi się pewien mem, w którym jeden z klientów Apple żali się na brak obsługi wielu kont na iPadzie i otrzymuje odpowiedź od Tima Cooka, że przecież to nie jest żaden problem, a Apple już oferuje rozwiązanie – otóż zawsze można kupić drugiego iPada.

Serwis WABetaInfo odkrył, że WhatsApp w wersji beta (25.2.10.70) na iOS zawiera zapowiedź funkcji, która pozwoli użytkownikom na dodawanie i zarządzanie wieloma kontami w aplikacji. Całość prawdopodobnie będzie działać na podobnych zasadach jak w komunikatorze na Androidzie. Oznacza to, że dostaniemy możliwość dodania drugiego konta.

Pomiędzy kontami będzie można w każdej chwili się przełączać. Powiadomienia, czaty, kopie zapasowe i ustawienia pozostaną odrębne dla każdego konta – po prostu konta będą działać niezależnie w ramach jednej aplikacji. Nic nie będzie więc stało na przeszkodzie, aby w ten sposób zarządzać kontem prywatnym, a także tym wykorzystanym w pracy. Wszystko to bez konieczności instalowania drugiej aplikacji czy kupna drugiego iPhone’a.

Kiedy obsługa wielu kont pojawi się w WhatsAppie na iOS?

Jak dodaje serwis WABetaInfo, nowej funkcji należy spodziewać się w przyszłej aktualizacji aplikacji. Trudno jednak stwierdzić, czy będzie to jedna z najbliższych aktualizacji czy właściciele iPhone’ów będą musieli poczekać trochę dłużej. Obecnie pozostaje więc obserwacja dalszego rozwoju aplikacji na iOS.