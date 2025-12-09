TikTok robi się bardziej społeczny. Czy to dobry pomysł?

TikTok przestaje być tylko taśmą nieskończonych filmów do samotnego scrollowania i coraz wyraźniej próbuje stać się miejscem do podtrzymywania bezpośrednich więzi. Platforma wdraża rozwiązania, które mają wzmocnić relacje między użytkownikami, ułatwić dzielenie się inspiracjami i przenieść więcej rozmów do środka aplikacji. Czy to na pewno dobry kierunek?

Kolekcje na TikToku stają się wspólne

W listopadzie 2025 roku TikTok zapowiedział nowe funkcje, które mają zadbać o dobrostan użytkowników oraz o skalę treści generowanych przez AI. Teraz przyszła pora na pogłębienie relacji międzyludzkich.

Kolekcje na TikToku to nic innego, jak foldery z zapisanymi treściami. Użytkownicy tworzą w nich własne listy pełne przepisów, miejsc do odwiedzenia, pomysłów na trening czy inspiracji wnętrzarskich. Do tej pory były to jednak wyłącznie prywatne szuflady z treściami.

Wspólne kolekcje zmieniają tę indywidualną logikę. Już teraz taką kolekcję można współdzielić z drugą osobą, pod warunkiem, że obie strony wzajemnie się obserwują. W praktyce wygląda to tak, że użytkownik widzi genialny film z pomysłem na świąteczne pakowanie prezentów, zapisuje go i od razu zakłada wspólną kolekcję z partnerem, przyjaciółką czy rodzeństwem. Oboje mogą dorzucać kolejne klipy, zmieniać nazwę folderu, a w razie potrzeby zdecydować, czy kolekcja zostaje tylko dla nich, czy może być widoczna też dla innych użytkowników.

Każda nowa opcja pozwalająca na przesiew i segregację treści to dobry pomysł. Zamiast wysyłać pojedyncze filmy w wiadomościach i gubić je w historii czatu, można zamienić TikToka w prosty planer – remontu, wyjazdu, ślubu albo po prostu wspólnych planów na weekend.

Wspólne kolekcje (źródło: TikTok)

Twój feed może stać się Waszym feedem

Feed to główny strumień filmów, który użytkownik widzi po otwarciu aplikacji. Na TikToku jest to dobrze znana karta Dla Ciebie, gdzie algorytm na podstawie aktywności użytkownika podsuwa kolejne treści, które powinny mu się spodobać.

Wspólny feed to próba zrobienia tego samego, ale dla dwóch osób naraz. Funkcja ma działać w wiadomościach prywatnych: jedna osoba wysyła zaproszenie, druga je akceptuje i od tego momentu w ich wspólnym czacie codziennie pojawia się paczka 15 filmów dobranych pod ich łączone zainteresowania. Algorytm bierze pod uwagę to, co obie osoby oglądają, lajkują i komentują.

Wspólny feed (źródło: TikTok)

Interesujące jest to, jak ta opcja będzie działać w praktyce. Czy faktycznie wyłapie wspólne zainteresowania, czy jednak dostosuje treści mocniej pod jedną ze stron?

Spokojnie – TikTok zaznacza, że w dowolnym momencie można opuścić współdzielony feed, co jest ważne zwłaszcza wtedy, kiedy cały czar bliskiej więzi pryśnie.

Oto pomysł TikToka na składanie życzeń

Trzecia nowość jest najmniej skomplikowana technicznie, ale dobrze wpisuje się w świąteczny klimat. W wiadomościach prywatnych pojawi się opcja wysłania kartki okolicznościowej. Użytkownik wybiera motyw, wpisuje treść życzeń, a odbiorca dostaje animowaną, otwierającą się kartkę z wiadomością.

Kartka okolicznościowa (źródło: TikTok)

Dzięki nowym funkcjom użytkownicy będą mogli mniej scrollować obok siebie, a częściej oglądać i planować razem. Dla użytkowników to szansa na bardziej uporządkowane, wspólnotowe korzystanie z treści, a dla TikToka – sposób na mocniejsze przywiązanie ludzi do aplikacji, nadanie jej kolejnej emocjonalnej warstwy i rozszerzenie jej roli w ich cyfrowym życiu.

Okolicznościowa karta ma zostać wprowadzona jeszcze w tym miesiącu, wspólny feed – w nadchodzących miesiącach, a kolekcje są już dostępne globalnie.